В Одесі відбулася святкова Вишиванкова хода

День Вишиванки в Одесі. Фото: Одеська РВА

В Одесі відбулася яскрава та урочиста Вишиванкова хода, присвячена Дню Вишиванки. Десятки одеситів розгорнули державний прапор біля пам’ятника Шевченку.

Про це повідомляє Одеська РВА.

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Урочистості розпочалися з установлення державного прапора — символу національної боротьби, єдності та гідності. Вишиванкова хода пройшла через парк імені Тараса Шевченка, сотні одеситів долучилися до неї, спільно вдягнувши вишиванки, як символ національної традиції.

"Вдягнувши сьогодні вишиванки представники Одещини вкотре довели, що народні традиції не забуті, а щира любов до України та всього українського живе у наших серцях", — йдеться в повідомленні.

Одесити долучились до вишиванкової ходи. Фото: Одеська РВА

18 травня — це день предмета одягу, відомого у всьому світі — вишиванки. Мотив вишиванки чи окремі фрагменти українських узорів не раз використовували дизайнери Valentino, Dolce & Gabbana, Gucci, Джон Гальяно і Жан-Поль Готьє. 10 символів, якими наші предки прикрашали вишиванки — читайте в матеріалі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Зеленський показав унікальну вишиванку. На думку глави держави, святкування Дня вишиванки в Україні стає важливим нагадуванням про ті випробування, через які довелося пройти нашому народові.