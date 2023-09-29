В Одессе почтили память жертв Бабьего Яра

Чествование памяти Бабьего Яра. Фото: Одесский городской совет

Сегодня в Одессе состоялась церемония памяти жертв трагедии Бабьего Яра. Эта массовая трагедия, в результате которой были расстреляны тысячи евреев, стала символом "Холокоста от пуль" и нацистской политики массового уничтожения людей.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Подобные трагедии снова повторяются, но уже руками российских фашистов. Преступники, которые тогда и сейчас совершают поступки против человечества — обязательно должны быть наказаны", — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Городские власти и одесситы почтили память жертв Бабьего Яра. Фото: Одесский городской совет

Десятки одесситов почтили память трагедии. Фото: Одесский городской совет

Люди возлагают цветы. Фото: Одесский городской совет

День памяти жертв Бабьего Яра

Каждый год 29 сентября в Украине отмечают День памяти жертв Бабьего Яра. В этом году отмечают 82-летие массового расстрела в урочище, который был проведен нацистами 29-30 сентября 1941 года. Тогда погибли более 33 тысяч человек. Новини.LIVE собрали информацию об истории страшной трагедии.

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра — массового расстрела мирных людей нацистами 29-30 сентября 1941 года. На территории заповедника глава государства установил лампадку у памятного знака "Менора".