В Одесі відбулось вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру

Вшанування пам'яті Бабиного Яру. Фото: Одеська міська рада

Сьогодні в Одесі відбулася церемонія вшанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру. Ця масова трагедія, внаслідок якої були розстріляні тисячі євреїв, стала символом "Голокосту від куль" і нацистської політики масового знищення людей.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Подібні трагедії знов повторюються, але вже руками російських фашистів. Злочинці, які тоді та зараз роблять таки вчинки проти людства — обов’язково повинні бути покарані", — сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Міська влада та одесити вшанували пам'ять жертв Бабиного Яру. Фото: Одеська міська рада

Десятки одеситів вшанували пам'ять трагедії. Фото: Одеська міська рада

Люди покладають квіти. Фото: Одеська міська рада

День пам'яті жертв Бабиного Яру

Кожного року 29 вересня в Україні відзначають День пам'яті жертв Бабиного Яру. Цьогоріч відзначають 82-річницю наймасовішого розстрілу в урочищі, який був проведений нацистами 29-30 вересня 1941 року. Тоді загинуло понад 33 тисячі людей. Новини.LIVE зібрали інформацію про історію страшної трагедії.

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру — масового розстрілу мирних людей нацистами 29-30 вересня 1941 року. На території заповідника глава держави встановив лампадку біля пам'ятного знаку "Менора".