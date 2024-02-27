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В Одессе отключат электроэнергию до вечера — где именно не будет света

27 февраля 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе отключат электроэнергию до вечера — где именно не будет света
Энергетики работают на электросетях. Фото: ДТЭК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 27 февраля, тысячи одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где нет света

Центральный РЭС:

  • Жуковского, 40, 42, 43, 45, 47;
  • пер. Ничипоренко, 2;
  • Градоначальническая, 8 — 22;
  • Серова, 2.

Северный РЭС:

  • Ак. Заболотного, 43, 45, 47, 49, 51;
  • Агрономическая, 154 — 201;
  • М. Михновского, 23-31, 37, 47 — 53, 63;
  • Кольцевая, 2, 7, 10, 12;
  • Молодежная, 6А, 20 — 31/корп.1, 33 — 49;
  • Мичурина, 2 — 44;
  • бул. Десантный, 14;
  • пер. Людмилы Гинзбург, 5, 9 — 43;
  • пер. Оранжерейный, 18 — 43;
  • Хуторская, 15 — 99;
  • ул. Академика Панкратовой 1— 61;
  • Ховкина, 1 — 37, 41 — 51;
  • пер. Цементный, 1 — 17;
  • Котляревского, 1 — 23;
  • Круговая, 10 — 58;
  • Геологическая, 9, 9а, 23а;
  • Степная, 1 — 31;
  • пер. Хуторской, 1 — 29;
  • пер. Шебелинский, 13 — 27;
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5

Южный РЭС:

  • Ак. Королева, 43/корп.1, 2, 3, 45/корп. 2, 3;
  • пр-т. Ак. Глушко, 11/корп.3;
  • Малиновского, 31 — 37, 41, 47а;
  • Е. Чикаленко, 56/корп.3;
  • М. Бабаджаняна, 70, 72, 74;
  • Йозефа Прибика (Минская), 3 — 6;
  • Св. Рихтера, 2 — 4;
  • Сельская, 1 — 10;
  • Столярского (Сурикова), 3 — 38;
  • пер. 1-й Сурикова, 1 —5;
  • пер. 2-й Сурикова, 1 - 7;
  • Генерала Швыгина, 2, 4, 6;
  • Докова, 20, 21;
  • Контр-адмирала Лунина, 8 — 13;
  • Новаторов, 13, 15, 17;
  • Палубная, 9/1/корп.59, 10, 10А;
  • Судостроительная, 13, 15, 19, 21;
  • Мачтовая, 15, 22/корп.1, 24, 26;
  • пр. Адмиральский, 2 — 24, 30.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что в последнее время в Украине появилось много новостей о повышении тарифов на электроэнергию и отключении света за долги. Новини.LIVE рассказывают будут ли расти тарифы на электроэнергию в Украине, а должникам отключать свет.

Также мы писали, сколько стоят дрова в Украине в феврале. Многие украинцы предпочитают использовать дрова для отопления своих домов.

Добавим, что мы рассказывали, сколько стоит 1 тонна угля в Украине. Использование отопительного угля может быть оптимальным вариантом, позволяющим сэкономить средства и не жить в холодном доме.

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