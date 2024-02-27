В Одесі відключать електроенергію до вечора — де саме не буде світла

Енергетики працюють на електромережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 27 лютого, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ:

Жуковського, 40, 42, 43, 45, 47;

пров. Ничипоренка, 2;

Градоначальницька, 8 — 22;

Сєрова, 2.

Північний РЕМ:

Ак. Заболотного, 43, 45, 47, 49, 51;

Агрономічна, 154 — 201;

М. Міхновського, 23-31, 37, 47 — 53, 63;

Кільцева, 2, 7, 10, 12;

Молодіжна, 6А, 20 - 31/корп.1, 33 — 49;

Мічуріна, 2 — 44;

бул. Десантний, 14;

пров. Людмили Гінзбург, 5, 9 — 43;

пров. Оранжерейний, 18 — 43;

Хуторська, 15 — 99;

вул. Академіка Панкратової 1— 61;

Хавкіна, 1 — 37, 41— 51;

пров. Цементний, 1 — 17;

Котляревського, 1 — 23;

Кругова, 10 — 58;

Геологічна, 9, 9а, 23а;

Степова, 1 — 31;

пров. Хуторський, 1 — 29;

пров. Шебелинський, 13 — 27;

пров. 4-й Деревообробний, 5.

Південний РЕМ:

Ак. Корольова, 43/корп.1, 2, 3, 45/корп. 2, 3;

пр-т. Ак. Глушка, 11/корп.3;

Малиновського, 31 — 37, 41, 47а;

Є. Чикаленко, 56/корп.3;

М. Бабаджаняна, 70, 72, 74;

Йозефа Прибіка (Мінська), 3 — 6;

Св. Ріхтера, 2 — 4;

Сільська, 1 — 10;

Столярського (Сурикова), 3 — 38;

пров. 1-й Сурікова, 1— 5;

пров. 2-й Сурікова, 1 — 7;

Генерала Швигіна, 2, 4, 6;

Докова, 20, 21;

Контр-адмірала Луніна, 8 — 13;

Новаторів, 13, 15, 17;

Палубна, 9/1/корп.59, 10, 10А;

Суднобудівна, 13, 15, 19, 21;

Щоглова, 15, 22/корп.1, 24, 26;

пр. Адміральський, 2 — 24, 30.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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