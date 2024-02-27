В Одесі відключать електроенергію до вечора — де саме не буде світла
Сьогодні, 27 лютого, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Центральний РЕМ:
- Жуковського, 40, 42, 43, 45, 47;
- пров. Ничипоренка, 2;
- Градоначальницька, 8 — 22;
- Сєрова, 2.
Північний РЕМ:
- Ак. Заболотного, 43, 45, 47, 49, 51;
- Агрономічна, 154 — 201;
- М. Міхновського, 23-31, 37, 47 — 53, 63;
- Кільцева, 2, 7, 10, 12;
- Молодіжна, 6А, 20 - 31/корп.1, 33 — 49;
- Мічуріна, 2 — 44;
- бул. Десантний, 14;
- пров. Людмили Гінзбург, 5, 9 — 43;
- пров. Оранжерейний, 18 — 43;
- Хуторська, 15 — 99;
- вул. Академіка Панкратової 1— 61;
- Хавкіна, 1 — 37, 41— 51;
- пров. Цементний, 1 — 17;
- Котляревського, 1 — 23;
- Кругова, 10 — 58;
- Геологічна, 9, 9а, 23а;
- Степова, 1 — 31;
- пров. Хуторський, 1 — 29;
- пров. Шебелинський, 13 — 27;
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Південний РЕМ:
- Ак. Корольова, 43/корп.1, 2, 3, 45/корп. 2, 3;
- пр-т. Ак. Глушка, 11/корп.3;
- Малиновського, 31 — 37, 41, 47а;
- Є. Чикаленко, 56/корп.3;
- М. Бабаджаняна, 70, 72, 74;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 3 — 6;
- Св. Ріхтера, 2 — 4;
- Сільська, 1 — 10;
- Столярського (Сурикова), 3 — 38;
- пров. 1-й Сурікова, 1— 5;
- пров. 2-й Сурікова, 1 — 7;
- Генерала Швигіна, 2, 4, 6;
- Докова, 20, 21;
- Контр-адмірала Луніна, 8 — 13;
- Новаторів, 13, 15, 17;
- Палубна, 9/1/корп.59, 10, 10А;
- Суднобудівна, 13, 15, 19, 21;
- Щоглова, 15, 22/корп.1, 24, 26;
- пр. Адміральський, 2 — 24, 30.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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