Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі відключать електроенергію до вечора — де саме не буде світла arrow

В Одесі відключать електроенергію до вечора — де саме не буде світла

27 лютого 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі відключать електроенергію до вечора — де саме не буде світла
Енергетики працюють на електромережах. Фото: ДТЕК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 27 лютого, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ:

  • Жуковського, 40, 42, 43, 45, 47;
  • пров. Ничипоренка, 2;
  • Градоначальницька, 8 — 22;
  • Сєрова, 2.

Північний РЕМ:

  • Ак. Заболотного, 43, 45, 47, 49, 51;
  • Агрономічна, 154 — 201;
  • М. Міхновського, 23-31, 37, 47 — 53, 63;
  • Кільцева, 2, 7, 10, 12;
  • Молодіжна, 6А, 20 - 31/корп.1, 33 — 49;
  • Мічуріна, 2 — 44;
  • бул. Десантний, 14;
  • пров. Людмили Гінзбург, 5, 9 — 43;
  • пров. Оранжерейний, 18 — 43;
  • Хуторська, 15 — 99;
  • вул. Академіка Панкратової 1— 61;
  • Хавкіна, 1 — 37, 41— 51;
  • пров. Цементний, 1 — 17;
  • Котляревського, 1 — 23;
  • Кругова, 10 — 58;
  • Геологічна, 9, 9а, 23а;
  • Степова, 1 — 31;
  • пров. Хуторський, 1 — 29;
  • пров. Шебелинський, 13 — 27;
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.

Південний РЕМ:

  • Ак. Корольова, 43/корп.1, 2, 3, 45/корп. 2, 3;
  • пр-т. Ак. Глушка, 11/корп.3;
  • Малиновського, 31 — 37, 41, 47а;
  • Є. Чикаленко, 56/корп.3;
  • М. Бабаджаняна, 70, 72, 74;
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 3 — 6;
  • Св. Ріхтера, 2 — 4;
  • Сільська, 1 — 10;
  • Столярського (Сурикова), 3 — 38;
  • пров. 1-й Сурікова, 1— 5;
  • пров. 2-й Сурікова, 1 — 7;
  • Генерала Швигіна, 2, 4, 6;
  • Докова, 20, 21;
  • Контр-адмірала Луніна, 8 — 13;
  • Новаторів, 13, 15, 17;
  • Палубна, 9/1/корп.59, 10, 10А;
  • Суднобудівна, 13, 15, 19, 21;
  • Щоглова, 15, 22/корп.1, 24, 26;
  • пр. Адміральський, 2 — 24, 30.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що останнім часом в Україні з'явилось багато новин про підвищення тарифів на електроенергію та відключення світла за борги. Новини.LIVE розповідають чи будуть зростати тарифи на електроенергію в Україні, а боржникам відключати світло.

Також ми писали, скільки коштують дрова в Україні у лютому. Багато українців наразі вважають за краще використовувати дрова для опалення своїх будинків.

Додамо, що ми розповідали скільки коштує 1 тонна вугілля в Україні. Використання вугілля для опалення може бути оптимальним варіантом, що дозволяє заощадити кошти та не жити у холодному будинку.

комунальні послуги
Одеса
вугілля
ремонт
Новини Одеси
ДТЕК
опалення
відключення світла
світло
дрова

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

Актуальне по темі