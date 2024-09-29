Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе отключили свет из-за ремонтных работ — когда вернут arrow

В Одессе отключили свет из-за ремонтных работ — когда вернут

29 сентября 2024 10:00
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе из-за ремонта ДТЭК северные и центральные районы остались без света
Девушка держит фонарь. Фото иллюстративное: Pixel
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 29 сентября, жители северной и центральной части Одессы остались без света из-за ремонтных работ, которые проводит ДТЭК. Электроснабжение обещают возобновить до вечера, но сроки могут изменяться.

Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:
В Одессе отключили свет из-за ремонтных работ - когда вернут - фото 1
Адреса отключения света. Фото: скриншот

Адреса отключений света

Северный РЭС:

  • ул. 9,10,11,12,14 линия на ж/м,
  • ул. Кап.Кузнецова, 69-91,
  • ул. Л.Украинки, 78-102.

Работы до 19.00

Центральный РЭС:

  • ул. Среднефонтанская, 27-47,
  • ул. Садовая, 11,
  • пер.Садовый, 3-11,
  • ул. Моторная, 1-57,
  • ул. Б.Хмельницкого, 35-84,
  • пров. 2й, 3й Моторный, 1-37.

Работы до 17.00

Куда обращаться при отключении света

Если вы столкнулись с отключением электроэнергии, вы можете проверить статус ремонта на официальном сайте ДТЭК или обратиться за помощью через колл-центр или чат-боты компании.

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Украине поднимутся цены на электроэнергию с 1 октября.

Также мы писали, что нардеп от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко сообщил, что в случае повышения тарифов платежи за свет вырастут на 25 коп/кВт∙час. Повышение платы на электроэнергию в будущем неизбежно.

Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы отключения света свет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:59 Россия атаковала Одесчину дронами — в ОВА рассказали о последствиях

10:38 В РФ горят аэродром в Ейске и арсенал в Котлубане — в ЦПД раскрыли детали

10:35 Ужасы Бабьего Яра напоминают об опасности безразличия мира, — Зеленский

10:29 В Черном море зафиксировали снаряженные ракетоносители — угроза для Одесчины

10:00 В Одессе отключили свет из-за ремонтных работ — когда вернут

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

09:57 В Запорожье из-под завалов дома достали женщину — видео

09:37 Ночная атака "шахедов" на Украину — сколько целей уничтожили силы ПВО

09:30 Кто может подписать контракт с ВСУ во время военного положения

09:28 На трассе Одесса-Рени зафиксированы пробки и очереди на границах

08:48 Федоров показал последствия российских ударов по Запорожью — фото

10:59 Россия атаковала Одесчину дронами — в ОВА рассказали о последствиях

10:38 В РФ горят аэродром в Ейске и арсенал в Котлубане — в ЦПД раскрыли детали

10:35 Ужасы Бабьего Яра напоминают об опасности безразличия мира, — Зеленский

10:29 В Черном море зафиксировали снаряженные ракетоносители — угроза для Одесчины

10:00 В Одессе отключили свет из-за ремонтных работ — когда вернут

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

09:57 В Запорожье из-под завалов дома достали женщину — видео

09:37 Ночная атака "шахедов" на Украину — сколько целей уничтожили силы ПВО

09:30 Кто может подписать контракт с ВСУ во время военного положения

09:28 На трассе Одесса-Рени зафиксированы пробки и очереди на границах

08:48 Федоров показал последствия российских ударов по Запорожью — фото

Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

Text

12:36 В КГГА думают, как отключить должников от централизованного отопления

27 сентября 2024
Text

23:58 Нардеп сделал заявление о работе иностранных журналистов с украинскими военными

Text

21:04 Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

Text

17:50 Планы Путина на Украину и встреча Зеленского с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

Text

13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

Text

10:32 Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024
Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

23 сентября 2024

19:59 В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд