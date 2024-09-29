В Одессе из-за ремонта ДТЭК северные и центральные районы остались без света

В Одессе отключили свет из-за ремонтных работ — когда вернут
Сегодня, 29 сентября, жители северной и центральной части Одессы остались без света из-за ремонтных работ, которые проводит ДТЭК. Электроснабжение обещают возобновить до вечера, но сроки могут изменяться.
Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщили в Одесском городском совете.
Адреса отключений света
Северный РЭС:
- ул. 9,10,11,12,14 линия на ж/м,
- ул. Кап.Кузнецова, 69-91,
- ул. Л.Украинки, 78-102.
Работы до 19.00
Центральный РЭС:
- ул. Среднефонтанская, 27-47,
- ул. Садовая, 11,
- пер.Садовый, 3-11,
- ул. Моторная, 1-57,
- ул. Б.Хмельницкого, 35-84,
- пров. 2й, 3й Моторный, 1-37.
Работы до 17.00
Куда обращаться при отключении света
Если вы столкнулись с отключением электроэнергии, вы можете проверить статус ремонта на официальном сайте ДТЭК или обратиться за помощью через колл-центр или чат-боты компании.
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, в Украине поднимутся цены на электроэнергию с 1 октября.
Также мы писали, что нардеп от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко сообщил, что в случае повышения тарифов платежи за свет вырастут на 25 коп/кВт∙час. Повышение платы на электроэнергию в будущем неизбежно.
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