В Одессе из-за ремонта ДТЭК северные и центральные районы остались без света

Девушка держит фонарь. Фото иллюстративное: Pixel

Сегодня, 29 сентября, жители северной и центральной части Одессы остались без света из-за ремонтных работ, которые проводит ДТЭК. Электроснабжение обещают возобновить до вечера, но сроки могут изменяться.

Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:

Адреса отключения света. Фото: скриншот

Адреса отключений света

Северный РЭС:

ул. 9,10,11,12,14 линия на ж/м,

ул. Кап.Кузнецова, 69-91,

ул. Л.Украинки, 78-102.

Работы до 19.00

Центральный РЭС:

ул. Среднефонтанская, 27-47,

ул. Садовая, 11,

пер.Садовый, 3-11,

ул. Моторная, 1-57,

ул. Б.Хмельницкого, 35-84,

пров. 2й, 3й Моторный, 1-37.

Работы до 17.00

Куда обращаться при отключении света

Если вы столкнулись с отключением электроэнергии, вы можете проверить статус ремонта на официальном сайте ДТЭК или обратиться за помощью через колл-центр или чат-боты компании.

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Украине поднимутся цены на электроэнергию с 1 октября.

Также мы писали, что нардеп от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко сообщил, что в случае повышения тарифов платежи за свет вырастут на 25 коп/кВт∙час. Повышение платы на электроэнергию в будущем неизбежно.