В Одесі через ремонт ДТЕК північні та центральні райони залишилися без світла

Дівчина тримає ліхтар. Фото ілюстративне: Pixel

Сьогодні, 29 вересня, мешканці північної та центральної частини Одеси залишилися без світла через ремонтні роботи, які проводить ДТЕК. Електропостачання обіцяють відновити до вечора, але терміни можуть змінюватися.

Про це у неділю, 29 вересня, повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Адреси відключень світла

Північний РЕМ:

вул. 9,10,11,12,14 лінія на ж/м,

вул. Кап.Кузнєцова, 69-91,

вул. Л.Українки, 78-102.

Роботи до 19.00

Центральний РЕМ:

вул. Середньофонтанська, 27-47,

вул. Садова, 11,

пров.Садовий, 3-11,

вул. Моторна, 1-57,

вул. Б.Хмельницького, 35-84,

пров. 2й,3й Моторний, 1-37.

Роботи до 17.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо ви зіткнулися з відключенням електроенергії, ви можете перевірити статус ремонту на офіційному сайті ДТЕК або звернутися за допомогою через кол-центр чи чат-боти компанії.

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Україні зростуть ціни на електроенергію з 1 жовтня.

Також ми писали, що нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко повідомив, що в разі підвищення тарифів, платіжки за світло зростуть на 25 коп/кВт∙год. Підвищення плати на електроенергію у майбутньому неминуче.