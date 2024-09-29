В Одесі через ремонт ДТЕК північні та центральні райони залишилися без світла

В Одесі відключили світло через ремонтні роботи — коли повернуть
Сьогодні, 29 вересня, мешканці північної та центральної частини Одеси залишилися без світла через ремонтні роботи, які проводить ДТЕК. Електропостачання обіцяють відновити до вечора, але терміни можуть змінюватися.
Про це у неділю, 29 вересня, повідомили в Одеській міській раді.
Адреси відключень світла
Північний РЕМ:
- вул. 9,10,11,12,14 лінія на ж/м,
- вул. Кап.Кузнєцова, 69-91,
- вул. Л.Українки, 78-102.
Роботи до 19.00
Центральний РЕМ:
- вул. Середньофонтанська, 27-47,
- вул. Садова, 11,
- пров.Садовий, 3-11,
- вул. Моторна, 1-57,
- вул. Б.Хмельницького, 35-84,
- пров. 2й,3й Моторний, 1-37.
Роботи до 17.00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо ви зіткнулися з відключенням електроенергії, ви можете перевірити статус ремонту на офіційному сайті ДТЕК або звернутися за допомогою через кол-центр чи чат-боти компанії.
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, в Україні зростуть ціни на електроенергію з 1 жовтня.
Також ми писали, що нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко повідомив, що в разі підвищення тарифів, платіжки за світло зростуть на 25 коп/кВт∙год. Підвищення плати на електроенергію у майбутньому неминуче.
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