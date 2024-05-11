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В Одессе отключили водоснабжение — кому именно

11 мая 2024 11:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе отключили водоснабжение — кому именно
Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 11 мая, у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 16:00, но время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь могут быть и аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • ул. Бреуса — все дома
  • ул. Авиационная — все дома
  • ул. Пишенина — все дома
  • ул. Шота Руставели — все дома
  • ул. Ефимова — все дома
  • пер. Живописный — все дома
  • ул. Поезна — все дома
  • ул. Кирпичнозаводская — все дома
  • ул. Малиновского — все дома
  • ул. Кропивницкого — все дома

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook . Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

Ранее мы сообщали, что в Одессе в Центре предоставления административных услуг по ул. Косовская, 2Д начался процесс приемки документов. В ведомстве можно будет оформить льготы на оплату коммунальных платежей.

Одесса
Одесская область
вода
Одесская ОГА
Новости Одессы
отсутствие воды

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