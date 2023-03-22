В Одессе открыли "Класс безопасности" для слабослышащих детей
В Одессе открыли "Класс безопасности" для детей с особыми образовательными потребностями. Класс оборудован так, чтобы учебный процесс был максимально комфортен для маленьких питомцев.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
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Обеспечение детей необходимыми знаниями о безопасности является важной миссией для каждого взрослого. Это особенно касается детей с особыми потребностями, которые нуждаются в дополнительной поддержке и внимании. Предоставление им информации о безопасности может помочь им избежать рисков и опасностей.
Класс безопасности открыли в коммунальном заведении "Одесская специальная общеобразовательная школа-интернат №91 І-ІІІ степеней". Юные учащиеся получили много наглядных материалов, игры и раскраски, разработанные ГСЧС Украины совместно с Детским фондом ООН UNICEF Ukraine.
"Используя наглядные учебные материалы в рисунках, с примерами игрушек и предметов, спасатели и полицейские научили малышей основным правилам безопасности. И весь урок сопровождала педагог-сурдопереводчик. Искренние улыбки, приподнятое настроение и полезные знания получили дети во время мероприятия", — говорится в сообщении.
Что известно о "Классе безопасности"
"Класс безопасности" — это всеукраинский проект, цель которого — изучение правил пожарной, минной безопасности и гражданской защиты, ознакомление с алгоритмом действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, формирование у учащихся навыков оказания к медицинской помощи. Проект реализует Министерство образования во исполнение поручения премьер-министра Украины о создании безопасных условий для участников образовательного процесса в условиях военного положения.
Напомним, в поселке Рауховка, Одесская область, появилась специализированная комната, которая содержит все необходимое для интересных теоретических и практических занятий по безопасности жизнедеятельности. Будут проводить их с детьми преподаватели, полицейские, спасатели, медики и другие специалисты.