В Одесі відкрили "Клас безпеки" для дітей з вадами слуху

З дітьми слід проводити пізнавальні бесіди

В Одесі відкрили "Клас безпеки" для дітей з особливими освітніми потребами. Клас обладнаний так, щоб навчальний процес був максимально комфортний для маленьких вихованців.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Забезпечення дітей необхідними знаннями про безпеку є важливою місією для кожного дорослого. Це особливо стосується дітей з особливими потребами, які потребують додаткової підтримки та уваги. Надання їм інформації про безпеку може допомогти їм уникнути ризиків та небезпек.

Клас безпеки відкрили в комунальному закладі "Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №91 І-ІІІ ступенів". Юні учні отримали багато наочних матеріалів, ігри та розмальовки, які розроблені ДСНС України спільно з Дитячим фондом ООН UNICEF Ukraine.

"Використовуючи наочні навчальні матеріали у малюнках, з прикладами іграшок та предметів, рятувальники та поліцейські навчили малечу основним правилам безпеки. І увесь урок супроводжувала педагог-сурдоперекладач. Щирі посмішки, піднесений настрій та корисні знання отримали дітлахи під час заходу", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про "Клас безпеки"

"Клас безпеки" — це всеукраїнський проєкт, мета якого вивчення правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування в учнів навичок надання домедичної допомоги. Проєкт реалізує Міністерство освіти на виконання доручення прем’єр-міністра України щодо створення безпечних умов для учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, в селищі Раухівка, що на Одещині, з’явилась спеціалізована кімната, яка містить все необхідне для цікавих теоретичних та практичних занять з безпеки життєдіяльності. Проводитимуть їх з дітьми викладачі, поліцейські, рятувальники, медики та інші фахівці.