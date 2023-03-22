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В Одесі відкрили "Клас безпеки" для дітей з вадами слуху

22 березня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
З дітьми слід проводити пізнавальні бесіди
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі відкрили "Клас безпеки" для дітей з особливими освітніми потребами. Клас обладнаний так, щоб навчальний процес був  максимально комфортний для  маленьких вихованців.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

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Забезпечення дітей необхідними знаннями про безпеку є важливою місією для кожного дорослого. Це особливо стосується дітей з особливими потребами, які потребують додаткової підтримки та уваги. Надання їм інформації про безпеку може допомогти їм уникнути ризиків та небезпек.

"Клас безпеки" 

Клас безпеки відкрили в комунальному закладі "Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №91 І-ІІІ ступенів". Юні учні отримали багато наочних матеріалів, ігри та розмальовки, які розроблені ДСНС України спільно з Дитячим фондом ООН UNICEF Ukraine.  

"Клас безпеки" 

"Клас безпеки" 

"Використовуючи наочні  навчальні  матеріали  у малюнках, з прикладами іграшок та предметів, рятувальники та поліцейські навчили малечу основним правилам безпеки. І увесь урок супроводжувала педагог-сурдоперекладач. Щирі  посмішки, піднесений настрій та корисні знання отримали дітлахи під час заходу", — йдеться в повідомленні. 

"Клас безпеки" 

Що відомо про "Клас безпеки" 

"Клас безпеки" — це всеукраїнський проєкт, мета якого вивчення правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування в учнів навичок надання домедичної допомоги. Проєкт реалізує Міністерство освіти на виконання доручення прем’єр-міністра України щодо створення безпечних умов для учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, в селищі Раухівка, що на Одещині, з’явилась спеціалізована кімната, яка містить все необхідне для цікавих теоретичних та практичних занять з безпеки життєдіяльності. Проводитимуть їх з дітьми викладачі, поліцейські, рятувальники, медики та інші фахівці.

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