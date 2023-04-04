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В Одессе возобновлена работа услуги "єМалятко": где получить помощь

4 апреля 2023 14:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Подать заявку можно и онлайн
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Услуга "єМалятко" была временно заблокирована по техническим причинам. По восьми адресам возобновлен прием документов.

Об этом сообщает ЦНАП Одесского городского совета.

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Услуга доступна в:

  • роддоме Одесской областной больницы (Академика Заболотного, 26 к. 4);
  • роддоме №1 (ул. Слепнева, 3);
  • роддоме №2 (ул. Старопортофранковская, 24);
  • роддоме №4 (пер. Кравцова, 7);
  • роддоме №5 (ул. Маршала Говорова, 28);
  • роддоме №7 (ул. Космонавтов, 11 Б);
  • ЦНАП на Косовской, 2Д;
  • подразделение ЦНАП по проспекту Добровольского, 106.

Об услуге "єМалятко"

"єМалятко" — это комплексная государственная услуга в Украине для родителей новорожденных, запущенная в 2020 году.

Проект предусматривает, что по одному заявлению родителей можно получить до 9 государственных услуг от различных органов власти, связанных с рождением ребенка, таких как регистрация рождения и места жительства ребенка, назначение финансовой помощи при рождении и т.д.

По сравнению с предыдущим способом получения этих услуг количество необходимых визитов в государственные органы было уменьшено с 11 до 0, а количество необходимых документов, которые нужно к ним подать, — с 37 до 1.

Заявление на получение услуги можно подать онлайн через портал "Дія" или офлайн в роддоме (до выписки), в ЦНАП.

Напомним, в Одессе при рождении ребенка продолжают предоставлять "упаковку малыша" или выплату его денежной компенсации. Так, в 2022 году пакеты получили 1 440 семей и 4 668 семей предпочли деньги.

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