В Одессе возобновлена работа услуги "єМалятко": где получить помощь
Услуга "єМалятко" была временно заблокирована по техническим причинам. По восьми адресам возобновлен прием документов.
Об этом сообщает ЦНАП Одесского городского совета.
Услуга доступна в:
- роддоме Одесской областной больницы (Академика Заболотного, 26 к. 4);
- роддоме №1 (ул. Слепнева, 3);
- роддоме №2 (ул. Старопортофранковская, 24);
- роддоме №4 (пер. Кравцова, 7);
- роддоме №5 (ул. Маршала Говорова, 28);
- роддоме №7 (ул. Космонавтов, 11 Б);
- ЦНАП на Косовской, 2Д;
- подразделение ЦНАП по проспекту Добровольского, 106.
Об услуге "єМалятко"
"єМалятко" — это комплексная государственная услуга в Украине для родителей новорожденных, запущенная в 2020 году.
Проект предусматривает, что по одному заявлению родителей можно получить до 9 государственных услуг от различных органов власти, связанных с рождением ребенка, таких как регистрация рождения и места жительства ребенка, назначение финансовой помощи при рождении и т.д.
По сравнению с предыдущим способом получения этих услуг количество необходимых визитов в государственные органы было уменьшено с 11 до 0, а количество необходимых документов, которые нужно к ним подать, — с 37 до 1.
Заявление на получение услуги можно подать онлайн через портал "Дія" или офлайн в роддоме (до выписки), в ЦНАП.
Напомним, в Одессе при рождении ребенка продолжают предоставлять "упаковку малыша" или выплату его денежной компенсации. Так, в 2022 году пакеты получили 1 440 семей и 4 668 семей предпочли деньги.