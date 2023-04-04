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В Одесі відновлено роботу послуги "єМалятко": де отримати допомогу

4 квітня 2023 14:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Подати заявку можна й онлайн
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Послуга "єМалятко" була тимчасово заблокована з технічних причин. Наразі за вісьмома адресами відновлено прийом документів. 

Про це повідомляє ЦНАП Одеської міської ради.

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Послуга доступна у:

  • пологовому будинку Одеської обласної лікарні (Академіка Заболотного, 26 к. 4);
  • пологовому будинку №1 (вул. Слєпньова, 3);
  • пологовому будинку №2 (вул. Старопортофранківська, 24);
  • пологовому будинку №4 (пров. Кравцова, 7);
  • пологовому будинку №5 (вул. Маршала Говорова, 28);
  • пологовому будинку №7 (вул. Космонавтів, 11 Б);
  • ЦНАП на Косовській, 2Д;
  • підрозділ ЦНАП на проспекті Добровольського, 106.

Про послугу "єМалятко"

"єМалятко" — це комплексна державна послуга в Україні для батьків новонароджених, запущена у 2020 році.

Проєкт передбачає, що за однією заявою батьків можна отримати до 9 державних послуг від різних органів влади пов'язаних із народженням дитини, таких як реєстрація народження і місця проживання дитини, призначення фінансової допомоги при народженні тощо.

У порівнянні з попереднім способом отримання цих послуг, кількість необхідних візитів до державних органів було зменшено з 11 до 0, а кількість необхідних документів, що треба до них подати — з 37 до 1.

Заяву на отримання послуги можна подати онлайн через портал "Дія" або офлайн у пологовому будинку (до виписки), у ЦНАП.

Нагадаємо, в Одесі при народженні дитини продовжують надавати "пакунок малюка" або виплату його грошової компенсації. Так, 2022 року пакунки отримали 1 440 сімей та 4 668 родин віддали перевагу грошам.

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