В Одесі відновлено роботу послуги "єМалятко": де отримати допомогу
Послуга "єМалятко" була тимчасово заблокована з технічних причин. Наразі за вісьмома адресами відновлено прийом документів.
Про це повідомляє ЦНАП Одеської міської ради.
Послуга доступна у:
- пологовому будинку Одеської обласної лікарні (Академіка Заболотного, 26 к. 4);
- пологовому будинку №1 (вул. Слєпньова, 3);
- пологовому будинку №2 (вул. Старопортофранківська, 24);
- пологовому будинку №4 (пров. Кравцова, 7);
- пологовому будинку №5 (вул. Маршала Говорова, 28);
- пологовому будинку №7 (вул. Космонавтів, 11 Б);
- ЦНАП на Косовській, 2Д;
- підрозділ ЦНАП на проспекті Добровольського, 106.
Про послугу "єМалятко"
"єМалятко" — це комплексна державна послуга в Україні для батьків новонароджених, запущена у 2020 році.
Проєкт передбачає, що за однією заявою батьків можна отримати до 9 державних послуг від різних органів влади пов'язаних із народженням дитини, таких як реєстрація народження і місця проживання дитини, призначення фінансової допомоги при народженні тощо.
У порівнянні з попереднім способом отримання цих послуг, кількість необхідних візитів до державних органів було зменшено з 11 до 0, а кількість необхідних документів, що треба до них подати — з 37 до 1.
Заяву на отримання послуги можна подати онлайн через портал "Дія" або офлайн у пологовому будинку (до виписки), у ЦНАП.
Нагадаємо, в Одесі при народженні дитини продовжують надавати "пакунок малюка" або виплату його грошової компенсації. Так, 2022 року пакунки отримали 1 440 сімей та 4 668 родин віддали перевагу грошам.