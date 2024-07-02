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В Одессе восстановят садик, разрушенный в результате атаки — кто поможет

2 июля 2024 10:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Восстановление детского сада в Одессе: участие Японии и ООН
Разрушенный детский сад. Фото: Елена Буйневич
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Япония и ООН объединили усилия и подписали соглашение о возобновлении объектов социальной инфраструктуры в Украине. Речь идет об восстановлении детского сада в Одессе, пострадавшего от российского ракетного удара 23 июля прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Проект, финансируемый Японией при поддержке UNDP (программа развития ООН), предусматривает реконструкцию трех построек детского сада №141. После завершения ремонтных работ объекты будут оснащены необходимым оборудованием и учебными материалами для детей.

"Подписание этого соглашения подтверждает многостороннее сотрудничество Одессы, Йокогамы и UNDP. Вместе мы сможем вернуть детям важную часть их детства", — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Новаторское сотрудничество

Такое сотрудничество новаторское, поскольку UNDP будет работать совместно с муниципальным органом за пределами Украины. Их усилия будут направлены на поддержку восстановления инфраструктуры в городе.

"В дальнейшем мы продолжим тесно сотрудничать с UNDP, чтобы помочь в восстановлении Одессы и содействовать миру и развитию международного сообщества", — отметил мэр Йокогамы Такехару Яманака.

Япония и ООН помогут Одессе
Международные партнеры поддерживают Одессу. Фото: Одесский городской совет

Напомним, что 23 июля 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Одессы. В результате атаки было повреждено и разрушено значительное количество гражданских объектов, в том числе многоквартирные и частные дома, офисные помещения, автомобили и Спасо-Преображенский собор.

Спасо-Преображенский собор в Одессе
Разрушенный Спасо-Преображенский собор в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Взрывная волна нанесла разрушения постройкам пяти детских садов, четырех школ и еще двум заведениям внешкольного образования. Также пострадали два садика 19 века.

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