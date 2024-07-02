Відновлення дитячого садка в Одесі: участь Японії та ООН

Зруйнований дитячий садочок. Фото: Олена Буйневич

Японія та ООН об'єднали зусилля та підписали угоду про відновлення об’єктів соціальної інфраструктури в Україні. Йдеться про відбудову дитячого садка в Одесі, який постраждав від російського ракетного удару 23 липня минулого року.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Відновлення соціальної інфраструктури

Проєкт, фінансований Японією за підтримки UNDP (програма розвитку ООН), передбачає реконструкцію трьох будівель дитячого садка №141. Після завершення ремонтних робіт, об'єкти будуть оснащені необхідним обладнанням та навчальними матеріалами для дітей.

"Підписання цієї угоди підтверджує багатосторонню співпрацю Одеси, Йокогами та UNDP. Разом ми зможемо повернути дітям важливу частину їхнього дитинства", — зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

Новаторська співпраця

Така співпраця є новаторською, оскільки UNDP працюватиме спільно з муніципальним органом за межами України. Їхні зусилля будуть спрямовані на підтримку відновлення інфраструктури у місті.

"Надалі ми продовжимо тісно співпрацювати з UNDP, аби допомогти у відновленні Одеси та сприяти миру та розвитку міжнародної спільноти", — зазначив мер Йокогами Такехару Яманака.

Міжнародні партнери підтримують Одесу. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, що 23 липня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по центру Одеси. Внаслідок атаки було пошкоджено та зруйновано значну кількість цивільних об’єктів, зокрема багатоквартирні та приватні будинки, офісні приміщення, автомобілі та Спасо-Преображенський собор.

Зруйнований Спасо-Преображенський собор в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вибухова хвиля завдала руйнувань будівлям п'ятьох дитячих садків, чотирьох шкіл та ще двом закладам позашкільної освіти. Також постраждали два садочки 19 сторіччя.