В Одессе отметили 27 годовщину принятия Конституции
Сегодня, 28 июня, в День Конституции Украины, в Одессе состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику выдающемуся украинскому поэту Тарасу Шевченко, расположенному в одноименном парке. Этот праздник является символом объединения украинцев, поддержки демократических ценностей и глубокого чувства национальной гордости.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
"В нашей Конституции прописаны главные ценности украинцев — человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность. Это те ценности, за которые сегодня, к сожалению, проливается кровь. И мы искренне благодарим каждого героя, который защищает нашу государственность. Пусть в день национального праздника у каждого из нас растет чувство гордости за свою страну и ее Главный закон", — написали в Одесской ОВА.
Отметим, Украина отмечает 27 годовщину принятия Конституции, которая является ядром государства и хребтом нашей нации. Все остальные законы страны обычно опираются именно на Основной закон. Подробнее об этом дне читайте в статье Новини.LIVE.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции. Все права, записанные в Конституции, как говорит глава государства, стали для украинцев по-настоящему жизненными.