В Одессе отметили 27 годовщину принятия Конституции

Возложение цветов возле памятника Т. Шевченко. Фото: Одесский городской совет

Сегодня, 28 июня, в День Конституции Украины, в Одессе состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику выдающемуся украинскому поэту Тарасу Шевченко, расположенному в одноименном парке. Этот праздник является символом объединения украинцев, поддержки демократических ценностей и глубокого чувства национальной гордости.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

Представители городских и областных властей возлагают цветы в парке Шевченко. Фото: Одесский городской совет

"В нашей Конституции прописаны главные ценности украинцев — человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность. Это те ценности, за которые сегодня, к сожалению, проливается кровь. И мы искренне благодарим каждого героя, который защищает нашу государственность. Пусть в день национального праздника у каждого из нас растет чувство гордости за свою страну и ее Главный закон", — написали в Одесской ОВА.

Отметим, Украина отмечает 27 годовщину принятия Конституции, которая является ядром государства и хребтом нашей нации. Все остальные законы страны обычно опираются именно на Основной закон. Подробнее об этом дне читайте в статье Новини.LIVE.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции. Все права, записанные в Конституции, как говорит глава государства, стали для украинцев по-настоящему жизненными.