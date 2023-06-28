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В Одесі відзначили 27 річницю прийняття Конституції

28 червня 2023 12:00
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Анна Мурадова
Редактор
В Одесі відзначили 27 річницю прийняття Конституції
Покладання квітів біля пам’ятника Т. Шевченка. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 28 червня, в День Конституції України, в Одесі відбулася урочиста церемонія покладання квітів до пам'ятника видатному українському поету Тарасу Шевченку, що розташований в однойменному парку. Це свято є символом об'єднання українців, підтримки демократичних цінностей та глибокого почуття національної гордості.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Представники міської та обласної влади покладають квіти в парку Шевченка. Фото: Одеська міська рада

"У нашій Конституції затверджено головні цінності українців — людина, її життя, здоров’я, честь, гідність, недоторканість і безпека. Це ті цінності, за які сьогодні, на жаль, проливається кров. І ми щиро дякуємо кожному герою, який боронить нашу державність. Нехай у день національного свята у кожного з нас міцніє почуття гордості за свою країну і її Головний закон", — написали в Одеській ОВА. 

Зазначимо, Україна відзначає 27 річницю прийняття Конституції, що є ядром держави та хребтом нашої нації. Всі інші закони країни зазвичай спираються саме на Основний закон. Детальніше про цей день читайте в статті Новини.LIVE.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції України. Усі права, які записані у Конституції, як каже глава держави, стали для українців по-справжньому життєвими. 

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