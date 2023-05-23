В Одессе отмечают День морской пехоты Украины

Поднятие флага морской пехоты. Фото: Одесская областная государственная администрация

Сегодня, в рамках Дня морской пехоты Украины в Одессе состоялась церемония поднятия флага. В рамках торжества все участники мероприятия вспомнили минутой молчания погибших морпехов, которые отдали свою жизнь в борьбе за независимость нашего государства.

Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация.

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"Морская пехота ВМС ВСУ является мощной составляющей нашей армии. За период войны против врагов, морские пехотинцы демонстрировали даже в самых сложных ситуациях, что они мотивированы воинами, которые способны переломить ход событий и одержать победу над оккупантами. Морская пехота ежедневно демонстрирует силу духа и монстра", — сказал и.о.главы Одесской ОГА Борис Волошенков.

Флаг морской пехоты. Фото: Одесская областная государственная администрация

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский посетил 23 мая фронт. Глава украинского государства приехал туда, чтобы поздравить военно-морские силы ВСУ с Днем морской пехоты.

Кроме того, в Украине будет создан корпус морской пехоты. Украина намерена расширить свою морскую пехоту посредством создания новых бригад, оснащенных современной техникой и оружием.