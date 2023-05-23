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В Одесі відзначили День морської піхоти України

23 травня 2023 15:45
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Анна Мурадова
Редактор
В Одесі відзначили День морської піхоти України
Підняття прапора морської піхоти. Фото: Одеська обласна державна адміністрація
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, у рамках відзначення Дня морської піхоти України в Одесі відбулась церемонія підняття прапора. В рамках урочистостей всі учасники заходу згадали хвилиною мовчання загиблих морпіхів, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність нашої держави.

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

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"Морська піхота ВМС ЗСУ є потужною складовою нашого війська. За період війни проти ворогів, морські піхотинці   демонстрували навіть у найскладніших ситуаціях, що вони  вмотивовані воїни, які здатні переламати хід подій і здобути перемогу над окупантами. Морська піхота щодня демонструє силу духу і вірність присязі", — сказав в.о.голови Одеської ОДА Борис Волошенков.

Прапор морської піхоти. Фото: Одеська обласна державна адміністрація
Прапор морської піхоти. Фото: Одеська обласна державна адміністрація

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відвідав 23 травня фронт. Глава української держави приїхав туди, щоб привітати військово-морські сили ЗСУ з Днем морської піхоти.

Крім того, в Україні створять корпус морської піхоти. Україна має намір розширити свою морську піхоту за допомогою створення нових бригад, оснащених сучасною технікою та зброєю.

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