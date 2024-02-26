В Одессе отметили День сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя

Поднятие крымскотатарского флага и Государственного Флага Украины. Фото: Одесский городской совет

Каждый год 26 февраля в Украине отмечают День сопротивления Крыма российской оккупации, инициированный общественностью. В честь поддержки целостности страны Одесса подняла крымскотатарский флаг.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.



В Одессе состоялась церемония поднятия крымскотатарского флага рядом с Государственным Флагом Украины. Флаги были подняты на флагштоках у здания Одесской городской администрации.

Памятная дата

20 февраля 2014 года началась активная вооруженная агрессия РФ против Украины. Вражеские военные подразделения были перемещены в Крым и в район Керчь-Еникальского пролива. На полуострове устанавливался режим военной оккупации.

26 февраля 2014 года в Симферополе состоялся митинг в поддержку территориальной целостности Украины. В митинге участвовали крымские татары, украинцы и представители других национальностей.

С января 2020 года президент Украины Владимир Зеленский официально установил на государственном уровне День сопротивления Крыму российской оккупации.

Напомним, 19 февраля украинцы отметили важный праздник — День государственного герба. Новини.LIVE рассказали, в чем особенность праздника, и поделились подборкой искренних поздравлений в прозе и открытках.

Также мы писали, что 16 февраля Украина уже в третий раз отметила День единения. Этот праздник в 2022 году ввел своим Указом президент Владимир Зеленский. Главной целью было продемонстрировать единство украинского народа на фоне растущей угрозы полномасштабного вторжения России в Украину.