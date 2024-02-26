Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі відзначили День спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя arrow

В Одесі відзначили День спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя

26 лютого 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі відзначили День спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя
Підняття кримськотатарського стягу та Державного Прапору України. Фото: Одеська міська рада
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Щороку 26 лютого в Україні відзначають День спротиву Криму російській окупації, ініційований громадськістю. На честь підтримки цілісності країни Одеса підняла кримськотатарський прапор.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

В Одесі відбулася церемонія підняття кримськотатарського стяга поряд із Державним  Прапором України. Прапори були підняті на флагштоках біля будівлі Одеської міської адміністрації.

Пам'ятна дата

20 лютого 2014-го розпочалася активна збройна агресія РФ проти України. Ворожі військові підрозділи були переміщенні у Крим та в район Керч-Єнікальської протоки. На півострові встановлювався режим воєнної окупації. 

26 лютого 2014 року в місті Сімферополі відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. У мітингу брали участь кримські татари, українці та представників інших національностей. 

З січня 2020 року президент України Володимир Зеленський офіційно встановив на державному рівні День спротиву Криму російській окупації.

Нагадаємо, 19 лютого українці відзначили важливе свято — День державного герба. Новини.LIVE розповіли, у чому особливість свята, та поділилися добіркою щирих привітань у прозі та листівках. 

Також ми писали, що 16 лютого, Україна вже втретє відзначила День єднання. Це свято 2022 року запровадив своїм Указом президент Володимир Зеленський. Головною метою було продемонструвати єдність українського народу на тлі зростання загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Володимир Зеленський
Одеса
Крим
прапор
кримські татари
Одеська ОДА
Новини Одеси
Севастополь
окупація
церемонія
прапор України

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

12 лютого 2024

16:28 Народний синоптик Діденко розповіла, де завтра чекати тепла до +17

Актуальне по темі