В Одесі відзначили День спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя

Підняття кримськотатарського стягу та Державного Прапору України. Фото: Одеська міська рада

Щороку 26 лютого в Україні відзначають День спротиву Криму російській окупації, ініційований громадськістю. На честь підтримки цілісності країни Одеса підняла кримськотатарський прапор.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.



В Одесі відбулася церемонія підняття кримськотатарського стяга поряд із Державним Прапором України. Прапори були підняті на флагштоках біля будівлі Одеської міської адміністрації.

Пам'ятна дата

20 лютого 2014-го розпочалася активна збройна агресія РФ проти України. Ворожі військові підрозділи були переміщенні у Крим та в район Керч-Єнікальської протоки. На півострові встановлювався режим воєнної окупації.

26 лютого 2014 року в місті Сімферополі відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. У мітингу брали участь кримські татари, українці та представників інших національностей.

З січня 2020 року президент України Володимир Зеленський офіційно встановив на державному рівні День спротиву Криму російській окупації.

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