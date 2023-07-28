В Одессе отметили День Украинской Государственности

Возложение цветов. Фото: Одесский городской совет

Украинцы отмечают День Украинской Государственности, и Одесса не осталась в стороне от празднования. 28 июля 2023 г. в парке им. Т. Г. Шевченко состоялось традиционное возложение цветов к памятнику Кобзарю.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности — в День крещения Киевской Руси-Украины. Пройдя кучу испытаний: войн, голода, репрессий — украинцы никогда не сдавались. Через тысячелетия мы пронесли стремление жить в свободном независимом государстве. Современная Украина и ее граждане являются воплощением национального единства, чести, достоинства, традиций создания государства, истории", — написали на странице Одесской ОВА.

Памятник Тарасу Шевченко. Фото: Одесский городской совет

Уложены розы возле памятника. Фото: Одесский городской совет

Напомним, 28 июля украинцы празднуют День Государственности. Президент Украины Владимир Зеленский ввел этот праздник в честь 30-летия Независимости Украины, и впервые он был отмечен год назад. Новини.LIVE расскажет главное о празднике.

Отметим, что ежегодно 28 июля православные украинцы отмечают одно из важнейших религиозных событий в истории Украины — День крещения Киевской Руси. Праздник был создан в честь основания страны христианства князем Владимиром Великим. Пока официально праздник называется День крещения Киевской Руси-Украины. А в 2023 году отмечается 1035-летие крещения Руси.