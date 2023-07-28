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В Одесі відзначили День Української Державності

28 липня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі відзначили День Української Державності
Покладання квітів. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Українці відзначають День Української Державності, і Одеса не залишилася осторонь святкування. 28 липня 2023 року у парку ім. Т. Г. Шевченка відбулося традиційне покладання квітів до пам'ятника Кобзареві.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Квіти покладали керівники міста, району та області. Крім того, у храмах міста проходять молебні за Україну. 

"Зародження нашої державності ми відзначатимемо у день розквіту нашої державності — у День хрещення Київської Русі-України. Пройшовши купу випробувань: війн, голоду, репресій — українці ніколи не здавалися. Через тисячоліття ми пронесли прагнення жити у вільній незалежній державі. Сучасна Україна та її громадяни є втіленням національної єдності, честі, гідності, традицій державотворення, історії", — написали на сторінці Одеської ОВА. 

Пам’ятник Тарасу Шевченка. Фото: Одеська міська рада
Пам’ятник Тарасу Шевченка. Фото: Одеська міська рада
Покладені троянди біля пам’ятника. Фото: Одеська міська рада
Покладені троянди біля пам’ятника. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, 28 липня, українці святкують День Державності. Президент України Володимир Зеленський запровадив це свято на честь 30-річчя Незалежності України, і вперше воно було відзначено рік тому. Новини.LIVE розкаже головне про свято.

Зазначимо, що щороку 28 липня православні українці відзначають одну з найважливіших релігійних подій в історії України — День хрещення Київської Русі. Свято було створено на честь заснування країни християнства князем Володимиром Великим. Наразі офіційно свято називається День хрещення Київської Русі-України. А 2023 року відзначається 1035-річчя хрещення Русі.

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