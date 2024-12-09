В Одессе военный застрелил мужчину

Военный сидит на стуле. Фото: иллюстративное/соцсети

Суд вынес приговор солдату, устроившему стрельбу в многоэтажке на улице Академика Королева. Военный в упор застрелил мужчину в присутствии малолетнего ребенка.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Киевского райсуда Одессы.

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Подробности дела

Оператор-разведчик находился у себя дома, когда кто-то стал стучать в дверь его квартиры. Он не хотел открывать, но стук усилился. Выйдя из квартиры, военный увидел двух мужчин и начал с ними ссориться. Ссора переросла в драку. Хозяин квартиры достал пистолет и дважды выстрелил в упор в грудь одного из гостей. На суде он заявил, что не помнит всех обстоятельств, потому что накануне употреблял алкоголь и марихуану.

Что решил суд

Обвиняемый признал свою вину и заявил, что раскаивается в своем поступке. В то же время коллегия судей приняла во внимание состояние алкогольного и наркотического опьянения мужчины, а также то, что он совершил преступления в присутствии ребенка. Военного приговорили к двенадцати годам заключения.

Напомним, в Киевской области мужа судили за убийство своей жены. Также в Сумах вынесли приговор добровольцу, застрелившему мужчину посреди улицы.