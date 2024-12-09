В Одесі військовий застрелив чоловіка

Військовий сидить на стулі. Фото: ілюстративне/соцмережі

Суд виніс вирок солдату, який влаштував стрілянину у багатоповерхівці на вулиці Академіка Корольова. Військовий впритул застрелив чоловіка у присутності малолітньої дитини.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Київського райсуду Одеси.

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Подробиці справи

Оператор-розвідник перебував у себе вдома, коли хтось почав стукати у двері його квартири. Він не хотів відчиняти, але стук посилився. Вийшовши з квартири, військовий побачив двох чоловіків і почав з ними сваритися. Сварка переросла у бійку. Господар квартири дістав пістолет і двічі вистрелив впритул у груди одного з гостей. На суді він заявив, що не пам'ятає всіх обставин, бо напередодні вживав алкоголь і марихуану.

Що вирішив суд

Обвинувачений визнав свою провину й заявив, що кається у своєму вчинку. Водночас колегія суддів взяла до уваги стан алкогольного та наркотичного сп'яніння чоловіка, а також те, що він вчинив злочину у присутності дитини. Військового засудили до дванадцяти років ув'язнення.

Нагадаємо, на Київщині чоловіка судили за вбивство своєї дружини. Також у Сумах винесли вирок добровольцю, який застрелив чоловіка посеред вулиці.