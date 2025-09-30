Суд под Одессой осудил морпеха за хранение метадона

Молоток судьи. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области военнослужащий перевозил наркотики в собственном авто. Психотропы он купил для собственного потребления. За содеянное ему назначили наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

72-й батальон морской пехоты потерял еще одного военнослужащего из-за дисциплинарного нарушения. Сержант приобрел метадон — наркотическое средство, оборот которого запрещен. Он хранил его без цели сбыта. Правоохранители остановили военного на блокпосту "Центролит" вблизи Одессы. При осмотре автомобиля Ford Mondeo иностранной регистрации в бардачке обнаружили 6 таблеток "Метафин ИС" с содержанием метадона, 1 таблетку во фрагменте блистера, вещество белого цвета в виде комочков в пластиковом стаканчике. Экспертиза подтвердила, что общее количество метадона составило 0,156 грамма, что превышает небольшой размер.

Как наказали

Сержант признал вину, объяснив, что наркотики предназначались для собственного употребления. Он раскаялся, ранее не имел судимостей, не состоял на учете у нарколога или психиатра и характеризовался положительно по месту службы.

Суд признал это обстоятельствами, смягчающими наказание. Отягчающих обстоятельств не установили. В итоге военному назначили штраф в размере 34 тысяч гривен (2000 необлагаемых минимумов). Также он должен оплатить более 7 тысяч гривен расходов на проведение экспертизы. Все наркотические средства суд постановил уничтожить.

