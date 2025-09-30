Відео
Головна Одеса В Одесі військового зловили з психотропами — як покарав суд

В Одесі військового зловили з психотропами — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 01:36
Суд під Одесою засудив морпіха за зберігання метадону
Молоток судді. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині військовослужбовець перевозив наркотики у власному авто. Психотропи він купив для власного вжитку. За скоєне йому призначили покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

72-й батальйон морської піхоти втратив ще одного військовослужбовця через дисциплінарне порушення. Сержант придбав метадон — наркотичний засіб, обіг якого заборонений. Він зберігав його без мети збуту. Правоохоронці зупинили військового на блокпості "Центроліт" поблизу Одеси. Під час огляду автомобіля Ford Mondeo іноземної реєстрації у бардачку виявили 6 таблеток "Метафін ІС" з вмістом метадону, 1 таблетку у фрагменті блістера, речовину білого кольору у вигляді грудочок у пластиковому стаканчику. Експертиза підтвердила, що загальна кількість метадону становила 0,156 грама, що перевищує невеликий розмір.

Як покарали

Сержант визнав провину, пояснивши, що наркотики призначалися для власного вживання. Він розкаявся, раніше не мав судимостей, не перебував на обліку у нарколога чи психіатра та характеризувався позитивно за місцем служби.

Суд визнав це обставинами, що пом’якшують покарання. Обтяжувальних обставин не встановили. У підсумку військовому призначили штраф у розмірі 34 тисяч гривень (2000 неоподатковуваних мінімумів). Також він має сплатити понад 7 тисяч гривень витрат на проведення експертизи. Всі наркотичні засоби суд постановив знищити.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Луцьку судили чоловіка, який з ножем напав на військового ТЦК. Також ми писали, що суд оштрафував чоловіка, який дав хабар поліцейським, щоб не їхати в ТЦК.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
