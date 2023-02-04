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В Одессе разоблачили российских агентов: рассчитаться за услуги обещали квартирой в Крыму

4 февраля 2023 11:20
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Бывший военный работал на российских агентов, из-за награды в виде квартиры в Крыму
Спецслужбы задержали бывшего военного и его приспешника
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Контрразведка Службы безопасности разоблачила глубоко законспирированного агента ФСБ в Одессе, а затем и его кураторов. На конечном этапе следствия "попался" и приспешник, работавший на врага за вознаграждение.

Об этом отчитывается Служба безопасности Украины на своем ресурсе в соцсетях.

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Предателем, передававшим данные россиянам, оказался бывший военный, который еще с 2010 года контактировал с российской спецслужбой, а с 2020 — начал активно собирать разведданные о мерах боевой подготовки Вооруженных сил Украины на территории южного региона.

"Особое внимание" обращал на ход международных военных учений в акватории Черного моря и тренировок сухопутных подразделений ВСУ на полигонах, в частности, боевых расчетов противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Также он пытался "отслеживать" поступление в Украину военной продукции и товаров двойного назначения через морские порты Одессы, Мариуполя, Черноморска, Измаила и Скадовска", — говорится в сообщении службы безопасности Украины.

Что известно о росагенте

На завершающем этапе спецоперации контрразведчики Службы безопасности задержали приспешника агрессора, предателем оказался местный житель, окончивший в 1990 году Костромское высшее командное училище по специальности "химик-разведчик".

Известно, что до середины 90-х проходил службу в штабе Одесского военного округа и уволился в звании капитан. После этого занялся бизнесом и открыл в центре областного центра магазин по продаже спортивного снаряжения.

Предателя издала "необычная" деятельность — он занимался контрабандой соответствующей продукции из россии, из-за чего он и поле зрения российской спецслужбы.

"Во время очередного пребывания на территории России его завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Курской области. Именно он до полномасштабного вторжения отрабатывал своему агенту задачу по сбору развединформации в пользу страны-агрессора. Для коммуникации использовали закрытые каналы электронной связи. Также агент передавал разведывательные "отчеты" во время личных встреч в России", — пишет СБУ.

Пресс-служба ведомства сообщает, что при выполнении враждебных задач предатель надеялся получить помощь от оккупантов по отчуждению в его пользу объекта недвижимости стоимостью 200 тыс. дол. во временно оккупированном Крыму.

Какое грозит наказание

На основании полученных улик следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

"Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к этому преступлению", — отчитались в структуре.

Напомним, что СБУ разоблачила еще одного предателя, корректировавшего ракетный удар по энергообъектам и речпорту Измаила в Одесской области. Агентом россии оказался чиновник одного из предприятий Измаильского порта, которого после начала войны завербовали российские спецслужбы.

К тому же в Одессе задержали 65-летнюю женщину, которая в общественном месте отрицала вооруженную агрессию россии против Украины. Она поддерживала преступления страны-агрессора.

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