Колишній військовий працював на російських агентів, через нагороду у вигляді квартири в Криму

Спецслужби затримали колишнього військового та його поплічника

Контррозвідка Служби безпеки викрила глибоко законспірованого агента фсб в Одесі, а згодом і його кураторів. На кінцевому етапі слідства "попався" й поплічник, який працював на ворога за винагороду.

Про це звітує Служба безпеки України на своєму ресурсі в соцмережах.

Зрадником, що передавав дані росіянам виявився колишній військовий, який ще з 2010 року контактував з російською спецслужбою, а з 2020 — почав активно збирати розвіддані про заходи бойової підготовки Збройних сил України на території південного регіону.

"Особливу увагу" звертав на хід міжнародних військових навчань в акваторії Чорного моря і тренувань сухопутних підрозділів ЗСУ на полігонах, зокрема бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

Також він намагався "відслідковувати" надходження в Україну військової продукції і товарів подвійного призначення через морські порти Одеси, Маріуполя, Чорноморська, Ізмаїла та Скадовська", — йдеться у звісті служби безпеки України.

Що відомо про росагента

На завершальному етапі спецоперації контррозвідники Служби безпеки затримали поплічника агресора, зрадником виявився місцевий житель, який у 1990 році закінчив Костромське вище командне училище за спеціальністю "хімік-розвідник".

Відомо, що до середини 90-х проходив службу у штабі Одеського військового округу та звільнився у званні капітан. Після цього зайнявся бізнесом і відкрив у середмісті обласного центру магазин з продажу спортивного спорядження.

Зрадника видала "незвична" діяльність — він займався контрабандою відповідної продукції з рф, через що він й поле зору російської спецслужби.

"Під час чергового перебування на території рф його завербував кадровий співробітник управління фсб по Курській області.Саме він до повномасштабного вторгнення відпрацьовував своєму агенту завдання зі збору розвідінформації на користь країни-агресора. Для комунікації використовували закриті канали електронного зв’язку. Також агент передавав розвідувальні "звіти" під час особистих зустрічей у рф", — пише СБУ.

Пресслужба відомства повідомляє, що за виконання ворожих завдань зрадник сподівався отримати допомогу від окупантів щодо відчуження на його користь об’єкта нерухомості вартістю 200 тис. дол. у тимчасово окупованому Криму.

Яке загрожує покарання

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

"Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до цього злочину", — прозвітували у структурі.

Нагадаємо, що СБУ викрила ще одного зрадника, який коригував ракетний удар по енергооб’єктах та річпорту Ізмаїла на Одещині. Агентом рф виявився посадовець одного з підприємств Ізмаїльського порту, якого після початку війни завербували російські спецслужби.

До того ж в Одесі затримали 65-річну жінку, яка у громадському місці заперечувала збройну агресію рф проти України. Вона підтримувала злочини країни-агресорки.