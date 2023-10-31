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В Одессе разоблачили схему переправки уклонистов за границу

31 октября 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе разоблачили схему переправки ухилянцев за границу
Полиция задержала злоумышленников. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители разоблачили преступную схему, участники которой помогали призывникам избежать мобилизации. Правонарушители делали уклонистам документы о непригодности к военной службе и исключении из военного учета.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали схемы

Священник, стоматолог и безработный хотели "заработать" на мужчинах, пытающихся уехать за границу. За денежное вознаграждение они обещали уклонистам оформить документы о признании их непригодными к прохождению военной службы по состоянию здоровья со снятием с военного учета, что способствовало бы их дальнейшему беспрепятственному выезду за границу. За свои услуги правонарушители требовали по 7,5 тысячи долларов с человека.

Разоблачили преступников во время получения очередного "заработка" на электронный кошелек.

Какое наказание грозит

Всем причастным фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило новую схему незаконной переправки мужчин через границу. Местный правоохранитель помогал уклонистам избежать мобилизации.

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