В Одесі викрили схему переправлення ухилянтів за кордон

Поліція затримала зловмисників. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці викрили злочинну схему, учасники якої допомагали призовникам уникнути мобілізації. Правопорушники робили ухилянтам документи про непридатність до військової служби та виключення з військового обліку.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі схеми

Священник, стоматолог та безробітний хотіли "заробити" на чоловіках, які намагаються виїхати за кордон. За грошову винагороду вони обіцяли ухилянтам оформити документи про визнання їх непридатними до проходження військової служби за станом здоров’я зі зняттям з військового обліку, що сприяло б їхньому подальшому безперешкодному виїзду за кордон. За свої послуги правопорушники вимагали по 7,5 тисячі доларів з людини.

Викрили злочинців під час отримання чергового "заробітку" на електронний гаманець.

Яке покарання загрожує

Наразі усім причетним фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одеській області Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило нову схему незаконного переправлення чоловіків через кордон. Місцевий правоохоронець допомагав ухилянтам уникнути мобілізації.