"Люстдорф" выставили на продажу

В Одессе выставили на продажу базу "Черноморца": ее стоимость
В Одессе начались торги на правособственности спортивно-оздоровительным комплексом "Люстдорф", ранее НБУ отсудившим у бывшего нардепа Леонида Климова. Планируют продать площадку почти за 200 миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнало из государственной системы электронных торгов СЕТАМ.
На портале отмечено, что стартовая цена этого комплекса общей площадью 7736 кв. в Южно-Санаторном переулке Одессы 187 млн. грн. Гарантийный взнос – более 9 млн. грн. Торги продлятся до 14 августа включительно.
Входящий в комплекс
- административный дом,
- отель,
- сам спортивно-оздоровительный комплекс,
- футбольное поле с трибунами,
- другие хозяйственные помещения.
Отметим, что НБУ отсудил комплекс у владельца "Имэксбанка" Леонида Климова в 2021 году. Таким образом экснардеп погасил долг в 309 млн грн.
Дело Климова
Против экснардепа из Одессы Леонида Климова подали иск в суд на 8,5 миллиарда гривен. Политик должен возместить деньги акционерному обществу "Имэксбанк".
Несмотря на невозврат кредитов, с 2013 года банк неоднократно предоставлял данным людям отсрочки от уплаты и вывоз высоколиквидного обеспечения. В частности, это элитные дачные коттеджи в Одесской области, коммерческая недвижимость, депозитные средства.
Напомним, в июне 2022 года Кассационный хозяйственный суд удовлетворил иск Национального банка о продаже целостного имущественного комплекса предприятия в счет погашения задолженности по кредитам АО "Имексбанк".