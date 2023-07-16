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В Одессе выставили на продажу базу "Черноморца": ее стоимость

16 июля 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
"Люстдорф" выставили на продажу
Здание санатория "Люстдорф". Фото: СЕТАМ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе начались торги на правособственности спортивно-оздоровительным комплексом "Люстдорф", ранее НБУ отсудившим у бывшего нардепа Леонида Климова. Планируют продать площадку почти за 200 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнало из государственной системы электронных торгов СЕТАМ.

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Скриншот открытый аукцион. Фото: СЕТАМ

На портале отмечено, что стартовая цена этого комплекса общей площадью 7736 кв. в Южно-Санаторном переулке Одессы 187 млн. грн. Гарантийный взнос – более 9 млн. грн. Торги продлятся до 14 августа включительно.

Входящий в комплекс

  • административный дом,
  • отель,
  • сам спортивно-оздоровительный комплекс,
  • футбольное поле с трибунами,
  • другие хозяйственные помещения.

Отметим, что НБУ отсудил комплекс у владельца "Имэксбанка" Леонида Климова в 2021 году. Таким образом экснардеп погасил долг в 309 млн грн.

Дело Климова

Против экснардепа из Одессы Леонида Климова подали иск в суд на 8,5 миллиарда гривен. Политик должен возместить деньги акционерному обществу "Имэксбанк".

Несмотря на невозврат кредитов, с 2013 года банк неоднократно предоставлял данным людям отсрочки от уплаты и вывоз высоколиквидного обеспечения. В частности, это элитные дачные коттеджи в Одесской области, коммерческая недвижимость, депозитные средства.

Напомним, в июне 2022 года Кассационный хозяйственный суд удовлетворил иск Национального банка о продаже целостного имущественного комплекса предприятия в счет погашения задолженности по кредитам АО "Имексбанк".

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