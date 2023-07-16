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В Одесі виставили на продаж базу "Чорноморця": її вартість

16 липня 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
"Люстдорф" виставили на продаж
Будівля санаторію "Люстдорф". Фото: СЕТАМ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі почалися торги на правовласності спортивно-оздоровчим комплексом "Люстдорф", який раніше НБУ відсудив у колишнього нардепа  Леоніда Клімова. Планують продати майданчик за майже 200 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналося з державної системи електронних торгів СЕТАМ.

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Скриншот відкритого аукціону. Фото: СЕТАМ

На порталі зазначено, що стартова ціна цього комплексу загальною площею 7736 кв. у Південно-Санаторному провулку Одеси 187 млн грн. Гарантійний внесок – понад 9 млн грн. Торги триватимуть до 14 серпня включно.

Що входить до комплексу

  • адміністративний будинок,
  • готель,
  • сам спортивно-оздоровчий комплекс,
  • футбольне поле з трибунами,
  • інші господарські приміщення.

Наголосимо, що НБУ відсудив комплекс у власника "Імексбанку" Леоніда Клімова у 2021. Таким чином екснардеп погасив борг в 309 млн грн.

Справа Клімова 

Проти екснардепа з Одеси Леоніда Клімова подали позов до суду на 8,5 мільярдів гривень. Політик має відшкодувати гроші акціонерному товариству "Імексбанк".

Попри неповернення кредитів, з 2013 року банк неодноразово надавав даним людям відстрочки від сплати та вивіз високоліквідне забезпечення. Зокрема, це — елітні дачні котеджі в Одеській області, комерційна нерухомість, депозитні кошти.

Нагадаємо, у червні 2022 року Касаційний господарський суд задовольнив позов Національного банку України про продаж цілісного майнового комплексу підприємства в рахунок погашення заборгованості за кредитами АТ "Імексбанк".

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