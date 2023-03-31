В Одессе умирать станет дороже: новые расценки на погребение от горсовета

Кремация обойдется дешевле

В Одессе утверждены новые тарифы на необходимый минимальный перечень отдельных видов ритуальных услуг. Цены изменились как на оформление документов, так и на копание могил.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания исполнительного комитета.

Чтобы для захоронения в среднем нужно будет потратить 35 гривен для оформления договора-заказа на организацию и проведение захоронения. Получить свидетельство о похоронах теперь стоит 21 гривну. Выкопать среднюю по длине могилу обойдется в 1 657 гривен, а установка надгробия — 1 693 гривны. В общей сложности для захоронения понадобится минимум 3 406 грн.

Кремация обойдется подешевле. В целом стоимость составляет от 1456 грн до 1750 грн.

Стоимость копания могил

Копание могилы ручным способом (летом) длиной 1,1 м — 573 грн;

копание могилы ручным способом (летом) длиной до 1,6 м — 1 157 грн;

копание могилы ручным способом (летом) длиной 2,0 м — 1657 грн;

копание могилы ручным способом (летом) длиной 2,4 м — 2 368 грн;

копание могилы ручным способом (зимой) длиной 1,1 м — 936 грн;

копание могилы ручным способом (зимой) длиной 1,6 м — 1934 грн;

копание могилы ручным способом (зимой) длиной 2,0 м — 2 747 грн;

копание могилы ручным способом (зимой) длиной 2,4 м — 3 904 грн;

копание могилы механизированным способом (летом) длиной более 1,6 м — 1473 грн;

копание могилы механизированным способом (зимой) длиной более 1,6 м — 2 005 грн.

Монтаж и демонтаж нагробных сооружений

Монтаж нагробного гранитного сооружения — 1 693 грн;

монтаж нагробного мозаичного сооружения — 1 023 грн;

демонтаж нагробного гранитного сооружения — 618 грн;

демонтаж нагробного мозаичного сооружения — 313 грн.

Кремация погибших

Кремация тел умерших — 1 455 грн;

захоронение урны с прахом умерших в землю (летом) — 295 грн;

захоронение урны с прахом умерших в землю (зимой) — 700 грн;

хранение урны с прахом умерших в крематории — 1 грн.

Напомним, в селе Нерушай Белгород-Днестровского района Одесской области 20-летний вандал разбил 92 надгробий на местном кладбище. Теперь мужчина может сесть за решетку на семь лет.