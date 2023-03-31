В Одесі вмирати стане дорожче: нові розцінки на поховання від міськради
В Одесі затвердили нові тарифи на необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг. Ціни змінились як на оформлення документів, так і на копання могил.
Про це Новини.LIVE дізнались із засідання виконавчого комітету.
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Від так, аби для поховання в середньому слід буде витратити 35 гривень для оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання. Отримати свідоцтво про поховання відтепер коштує 21 гривню. Викопати середню за довжиною могилу обійдеться в 1 657 гривень, а встановлення надгробка - 1 693 гривні. В цілому для поховання знадобиться мінімум 3 406 грн.
Кремація обійдеться дешевше. Загалом вартість становить від 1 456 грн до 1 750 грн.
Вартість копання могил
- Копання могили ручним способом (влітку) довжиною 1,1 м — 573 грн;
- копання могили ручним способом (влітку) довжиною до 1,6 м — 1 157 грн;
- копання могили ручним способом (влітку) довжиною 2,0 м — 1 657 грн;
- копання могили ручним способом (влітку) довжиною 2,4 м — 2 368 грн;
- копання могили ручним способом (взимку) довжиною 1,1 м — 936 грн;
- копання могили ручним способом (взимку) довжиною 1,6 м — 1 934 грн;
- копання могили ручним способом (взимку) довжиною 2,0 м — 2 747 грн;
- копання могили ручним способом (взимку) довжиною 2,4 м — 3 904 грн;
- копання могили механізованим способом (влітку) довжиною понад 1,6 м — 1 473 грн;
- копання могили механізованим способом (взимку) довжиною понад 1,6 м — 2 005 грн.
Монтаж та демонтаж намогильних споруд
- Монтаж намогильної гранітної споруди — 1 693 грн;
- монтаж намогильної мозаїчної споруди — 1 023 грн;
- демонтаж намогильної гранітної споруди — 618 грн;
- демонтаж намогильної мозаїчної споруди — 313 грн.
Кремація загиблих
- Кремація тіл померлих — 1 455 грн;
- поховання урни з прахом померлих у землю (влітку) — 295 грн;
- поховання урни з прахом померлих у землю (взимку) — 700 грн;
- зберігання урни з прахом померлих у крематорії — 1 грн.
Нагадаємо, в селі Нерушай Білгород-Дністровського району на Одещині 20-річний вандал розтрощив 92 надгробків на місцевому кладовищі. Тепер чоловік може сісти за ґрати на сім років.