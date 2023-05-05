В Одессе внедряют запуск системы электронной записи к врачам для бойцов

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: УНИАН

Благодаря новой системе электронной записи к врачам, военнослужащие в Одессе больше не будут беспокоиться о времени ожидания ВЛК. По словам представителей Министерства обороны, этот проект еще в тестовом режиме был запущен в Харькове, Львове, Киеве и Виннице.

Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Электронная запись к врачам позволит начальникам медицинской части записывать бойцов на прохождение медицинского осмотра заранее без необходимости ждать в очередях. Военнослужащие смогут точно знать день и время осмотра.

Интерфейс системы электронной записи врачам. Фото: скриншот / Анна Маляр

В Министерстве обороны планируют перевести все военно-врачебные комиссии на работу с электронной записью до конца мая, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность для наших защитников.

Отметим, что Министерство обороны Украины совместно с ВСУ предлагает сократить призывной возраст граждан с 27 до 25 лет. Это изменение законодательства о военном учете было объявлено с целью уменьшения финансовых затрат, погрузки на медицинских работников и ускорения процесса прохождения медицинских осмотров в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Отметим, что некоторые украинские мужчины призывного возраста имеют вид на жительство за границей . Причем часть из них проживала в других странах еще до полномасштабного вторжения России на территорию Украины. В этой связи у многих граждан встал вопрос, дает ли право такой документ свободно выезжать из страны военнообязанным.