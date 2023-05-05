В Одесі впроваджують запуск системи електронного запису до лікарів для бійців

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: УНІАН

Завдяки новій системі електронного запису до лікарів, військовослужбовці в Одесі більше не будуть турбуватися про час очікування на ВЛК. За словами представників Міністерства оборони, цей проєкт ще в тестовому режимі запустили у Харкові, Львові, Києві та Вінниці.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Електронний запис до лікарів дозволить начальникам медичної частини записувати бійців на проходження медичного огляду заздалегідь, без необхідності чекати в чергах. Військовослужбовці зможуть точно знати день та час свого огляду.

Інтерфейс системи електронного запису до лікарів. Фото: скриншот / Ганна Маляр

У Міністерстві оборони планують перевести всі військово-лікарські комісії на роботу з електронним записом до кінця травня, щоб забезпечити максимальний комфорт та безпеку для наших захисників.

Зазначимо, Міністерство оборони України спільно з ЗСУ пропонує скоротити призовний вік громадян з 27 до 25 років. Цю зміну законодавства про військовий облік було оголошено з метою зменшення фінансових витрат, навантаження на медичних працівників та прискорення процесу проходження медичних оглядів у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Зазначимо, що деякі українські чоловіки призовного віку мають вид на проживання за кордоном. Причому частка з них проживала в інших країнах ще до повномасштабного вторгнення Росії на територію України. У зв'язку з цим у багатьох громадян постало питання, чи дає право такий документ вільно виїжджати з країни військовозобов'язаним.