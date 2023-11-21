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В Одессе почтили День Достоинства и Свободы

21 ноября 2023 15:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе почтили День Достоинства и Свободы
Памятник героям Небесной сотни. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Десять лет назад, 21 ноября 2013, на центральной площади столицы на мирный митинг собрались украинцы за подписание евроинтеграции, который превратился в Революцию Достоинства. Одесса сегодня почтила память Героев Небесной Сотни и всех, кто продемонстрировал желание жить в свободном и демократическом государстве.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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День Достоинства и Свободы

День достоинства и свободы установлен указом Президента от 13 ноября 2014 года в честь начала этого дня двух знаменательных событий в новейшей украинской истории — Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

"Украинцы — нация, которая отстаивает свою свободу и независимость. Пример для всего мира как нужно защищать свои ценности. Мы будем вечно помнить погибших героев, защищая наши идеалы", — сказал заместитель одесского городского головы Павел Вугельман.

Также к памятным словам присоединился и глава Одесской ОВА Олег Кипер, который отметил, что сейчас Украина делом и силой борется за право на свободное демократическое будущее.

"В тяжелое время, сплоченные идеями европейской интеграции и суверенности нашего государства, мы должны сохранить несгибаемый дух нашего свободного народа, ведь именно единство и свободолюбие делает нас достойными потомками наших предков. Огонь ожесточенных не жжет", — написал глава ОВА в своем Telegram-канале. 

Напомним, в Украине 21 ноября отмечается День достоинства и свободы. Согласно указу Президента от 13 ноября 2014 в этот день вспоминают два знаменательных события в нашей истории — Оранжевая революция (2004 год) и Революция Достоинства (2013 года). Новини.LIVE рассказали, как все было.

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