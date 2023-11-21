В Одесі вшанували День Гідності та Свободи

Пам'ятник героям Небесної сотні. Фото: Одеська міська рада

Десять років тому, 21 листопада 2013 року, на центральній площі столиці на мирний мітинг зібралися українці за підписання євроінтеграції, який перетворився у Революцію Гідності. Одеса сьогодні вшанувала пам'ять Героїв Небесної Сотні та усіх, хто продемонстрував бажання жити у вільній та демократичній державі.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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День Гідності та Свободи

Зазначимо, що День гідності та свободи встановлено указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох знаменних подій у новітній українській історії — Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

"Українці — нація, яка відстоює свою свободу та незалежність. Приклад для всього світу, як треба боронити свої цінності. Ми вічно пам’ятатимемо героїв, які загинули, захищаючи наші ідеали", — сказав заступник одеського міського голови Павло Вугельман.

Також до пам'ятних слів долучився й очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, який зазначив, що зараз Україна справою та силою виборює право на вільне демократичне майбутнє.

"У скрутний час, згуртовані ідеями європейської інтеграції та суверенності нашої держави, ми повинні зберегти незламний дух нашого вільного народу, адже саме єдність і волелюбність роблять нас гідними нащадками наших предків. Вогонь запеклих не пече", — написав голова ОВА у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, в Україні 21 листопада відзначається День гідності та Свободи. Згідно з указом Президента від 13 листопада 2014 року цього дня згадують дві знаменні події в нашій історії — Помаранчева революція (2004 рік) та Революція Гідності (2013 року). Новини.LIVE розповіли, як усе було.