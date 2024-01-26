В Одессе почтили Международный день памяти жертв Холокоста

Люди почтили память погибших евреев. Фото: Новини.LIVE

В канун Международного дня памяти жертв Холокоста в Одессе возложили цветы к памятному камню в Прохоровском сквере. Известно, что во время Второй Мировой нацисты уничтожили около шести миллионов евреев, что составляет примерно треть всего еврейского населения мира.

Журналисты Новини.LIVE побывали на церемонии возложения цветов на Аллее Праведников мира.

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Традиционно на церемонии были не только представители еврейской диаспоры и одесситы, но и курсанты и школьники. Они возложили цветы и ритуальные камни к памятнику жертвам Холокоста и узникам гетто.

Люди почтили память погибших евреев. Фото: Новини.LIVE

Памятник в Прохоровском сквере

Одесский Прохоровский сквер хранит память об одной из самых печальных страниц Второй мировой войны в Украине — именно с этого места в 1941 году началась "дорога смерти". Отсюда нацисты выгоняли евреев в концлагеря.

Церемония возложения цветов. Фото: Новини.LIVE

Почтить память павших евреев пришел Председатель Ассоциации евреев Роман Шварцман, который сам в детстве прошел концлагеря. Он рассказал, что в этот день всегда собирается с семьей, чтобы вспомнить тех, кого замучили и убили только из-за национальности.

"Для нас важен этот день тем, что мы должны помнить его. Мы должны учить своих детей этому, чтобы они не прошли через такие страшные события, через этот геноцид", — сказал бывший узник гетто Роман Шварцман.

Глава Ассоциации евреев Роман Шварцман. Фото: Новини.LIVE

Также Шварцман сравнил современную войну, которую Россия развязала против Украины, с Холокостом. Ведь сейчас происходит такое же самое уничтожение украинцев как нации.

Одесситы почтили память погибших евреев

Неравнодушные горожане и родственники погибших также пришли почтить память жертв тех страшных событий. Они отмечают, что каждый год приносят к памятнику цветы, а дома зажигают свечу.

"Я очень рада видеть большое количество детей. Мы должны поколениями передавать память", — сказала одесситка Людмила.

Одесситки на церемонии возложения цветов. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, торжественное мероприятие посетили и представители Одесского городского совета, почтившие память погибших минутой молчания.

"Сегодня мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь во времена кровавой Второй Мировой войны. Тех, кто погиб на территории нашей Одессы", — сказал секретарь городского совета Игорь Коваль.

Секретарь Одесского городского совета Игорь Коваль. Фото: Новини.LIVE

Напомним, с помощью своего 17-летнего внука 84-летняя Това Фридман пытается передать в TikTok мрачную реальность Аушвица, нацистского лагеря смерти в Польше. На ее страницу подписалось почти полмиллиона пользователей.