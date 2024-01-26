В Одесі вшанували Міжнародний день памʼяті жертв Голокосту

Люди вшанували памʼять загиблих євреїв. Фото: Новини.LIVE

Напередодні Міжнародного дня памʼяті жертв Голокосту в Одесі поклали квіти до пам'ятного каменя у Прохорівському сквері. Відомо, що під час Другої Світової нацисти знищили близько шести мільйонів євреїв, що становить приблизно третину всього єврейського населення світу.

Журналісти Новини.LIVE побували на церемонії покладання квітів на Алеї Праведників світу.

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Традиційно на церемонії були не лише представники єврейської діаспори та одесити, а також курсанти та школярі. Вони поклали квіти та ритуальні камінці до пам'ятника жертвам Голокосту та в'язнів гетто

Люди вшанували памʼять загиблих євреїв. Фото: Новини.LIVE

Памʼятник у Прохорівському сквері

Одеський Прохорівській сквер зберігає памʼять про одну з найсумніших сторінок Другої світової війни на теренах України — саме з цього місця у 1941 році почалася "дорога смерті". Звідси нацисти виганяли євреїв до концтаборів.

Церемонія покладання квітів. Фото: Новини.LIVE

Вшанувати памʼять полеглих євреїв прийшов Голова Асоціації євреїв Роман Шварцман, який сам у дитинстві пройшов концтабори. Він розповів, що в цей день завжди збирається з родиною, аби згадати тих, кого закатували та вбили тільки через національність.

"Для нас важливий цей день тим, що ми маємо пам'ятати його. Ми маємо вчити своїх дітей цьому, щоб вони не пройшли через такі страшні події, через цей геноцид", — сказав колишній вʼязень гетто Роман Шварцман.

Голова Асоціації євреїв Роман Шварцман. Фото: Новини.LIVE

Також Шварцман порівняв сучасну війну, яку Росія розвʼязала проти України, з Голокостом. Адже зараз відбувається саме знищення українців як нації.

Одесити вшанували памʼять загиблих євреїв

Небайдужі містяни та родичі загиблих також прийшли вшанувати памʼять про жертв тих страшних подій. Вони зазначають, що кожного року приносять до памʼятника квіти, а вдома запалюють свічку.

"Я дуже рада бачити велику кількість дітей. Ми маємо поколіннями передавати пам'ять", — сказала одеситка Людмила.

Одеситки на церемонії покладання квітів. Фото: Новини.LIVE

Крім того, урочистий захід відвідали й представники Одеської міської ради, які вшанували памʼять загиблих хвилиною мовчання.

"Сьогодні ми вшановуємо памʼять тих, хто віддав своє життя у часи кривавої Другої Світової війни. Тих, хто загинув на теренах нашої Одеси", — сказав секретар міської ради Ігор Коваль.

Секретар Одеської міської ради Ігор Коваль. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, за допомогою свого 17-річного онука 84-річна Това Фрідман намагається передати у TikTok похмуру реальність Аушвіца, нацистського табору смерті в Польщі. На її сторінку підписалося майже пів мільйона користувачів.