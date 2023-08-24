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В Одессе почтили память Героев, отдавших жизнь за независимость Украины

24 августа 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе почтили память Героев, отдавших жизнь за независимость Украины
В Одессе почтили Героев войны. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Во время празднования Дня Независимости Украины в Одессе почтили память Героев, отдавших свою жизнь в борьбе за независимость страны во время российско-украинской войны. Молебен и возложение цветов состоялось на одном из одесских кладбищ возле Казацкого Креста.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Олег Брындак. Фото: Одесский городской совет

"Мы боремся за нашу Независимость каждый день. Мы платим за нее страшную цену - жизнь лучших сыновей и дочерей Украины. Вечная память погибшим от рук российских оккупантов. Спасибо Вооруженным Силам Украины за защиту! Слава Украине!", — сказал Олег Брындак.

Возложение цветов. Фото: Одесский городской совет
Фото: Одесский городской совет
Цветы возле Казацкого Креста. Фото: Одесский городской совет

День независимости Украины

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает День Независимости . Президент Украины Владимир Зеленский, Первая леди и все военно-политическое руководство страны поздравили украинцев с праздником в самом центре столицы — на Софиевской площади.

Добавим, в честь Дня Независимости Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к украинцам и опубликовал видео, как украинцы борются за свою независимость.

Кроме того, в Национальном банке презентовали новые памятные монеты к 32-й годовщине Независимости Украины "Смелость быть. UA". Они посвящены победе украинского народа.

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