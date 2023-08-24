В Одесі вшанували пам’ять Героїв, що віддали життя за незалежність України

В Одесі вшанували Героїв війни. Фото: Одеська міська рада

Під час святкування Дня Незалежності України в Одесі вшанували пам'ять Героїв, які віддали своє життя в боротьбі за незалежність країни під час російсько-української війни. Молебень та покладання квітів відбулось на одному з одеських кладовищ біля Козацького Хреста.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Олег Бриндак. Фото: Одеська міська рада

"Ми виборюємо нашу Незалежність щодня. Ми платимо за неї страшну ціну - життя найкращих синів і дочок України. Вічна памʼять тим, хто загинув від рук російських окупантів. Дякуємо Збройним Силам України за захист! Слава Україні!", — сказав Олег Бриндак.

Покладання квітів. Фото: Одеська міська рада

Квіти біля Козацького Хреста. Фото: Одеська міська рада

День Незалежності України

Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності. Президент України Володимир Зеленський, Перша леді та все військово-політичне керівництво країни привітали українців зі святом у самому центрі столиці — на Софіївській площі.

Додамо, на честь Дня Незалежності Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до українців та опублікував відео, як українці виборюють свою незалежність.

Крім того, у Національному банку презентували нові пам’ятні монети до 32-ої річниці Незалежності України "Сміливість бути. UA". Вони присвячені звитязі українського народу.