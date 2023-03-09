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В Одессе почтили память Тараса Шевченко

9 марта 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"И на обновленной земле врага не будет, супостата…"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 9 марта, 209-летие со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко — выдающегося украинского поэта, художника и мыслителя. Его творчество является одним из самых выдающихся в истории украинской культуры, его поэзии переведены на более чем ста языках мира. В Одессе почтили память кобзаря.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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"Сегодня, в период войны с российскими оккупантами, сила слова украинского гения Тараса Григорьевича Шевченко, Кобзаря, звучит по-особому, во стократ больше взрыва оружия. Оружие, которое на службе нации было и непобедимо. Шевченково слово вдохновляет, мобилизует на жизнь, борьбу и победу, не давая забыться, отчаяться, упасть, уйти в забвение нашему народу. В это сложное историческое время для нашей страны слово Кобзаря с новой силой зазвучало в окопах бойцов: "И на обновленной земле не будет врага, супостата…", — оно воодушевляет воинов со львиной силой жертвенно защищать Украину от порабощения рашистами", — сказал начальник Одесской ОВА.

Топ 5 малоизвестных фактов о Шевченко

  1. Шевченко был не только поэтом и художником, но и техническим изобретателем. В 1845 году он создал прототип паровоза со сложным механизмом, поднимавшим вес до 4 тонн.
  2. Шевченко владел не только украинским языком, но и многими другими языками мира. Он изучал русский, польский, французский и другие языки, что помогало ему общаться с представителями разных стран и культур.
  3. Шевченко был любителем физических упражнений и спорта. Он занимался гимнастикой, боксом и другими видами спорта, что помогало ему поддерживать физическую форму и сохранять здоровье.
  4. Известно, что Шевченко был очень щепетилен и любил порядок. В своем доме в Каневе он создал мастерскую, где держал все на своем месте и бережно следил за чистотой.
  5. Шевченко был не только поэтом, но и актером. В молодости он играл в театральных постановках, в том числе в пьесе "Наталка Полтавка".

Он создал для Украины не только литературное наследие, он создал образ Украины, пропагандировал ее красоту, любовь к ней. И спустя годы наставления Кобзаря отозвались в сердце каждого украинца. Как за год войны, мы увековечили высказывания Шевченко и изменили его образ — в подборке мемов от Новини.LIVE.

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