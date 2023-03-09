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В Одесі вшанували пам’ять Тараса Шевченка

9 березня 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"І на оновленій землі врага не буде, супостата…"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 9 березня,209-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка — видатного українського поета, митця та мислителя. Його творчість є однією з найвизначніших в історії української культури, його поезії перекладені більш ніж ста мовами світу. В Одесі вшанували пам’ять кобзаря. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

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"Сьогодні, в період війни з російськими окупантами, сила слова українського генія Тараса Григоровича Шевченка, Кобзаря, звучить по-особливому, стократністю вибуху небаченої зброї. Зброї, яка на службі нації була і є непереможною. Шевченкове слово надихає, мобілізує на життя, боротьбу та перемогу, не даючи забутися, зневіритися, упасти, піти в забуття нашому народу. У цей складний історичний час для нашої країни слово Кобзаря з новою силою зазвучало в окопах бійців: "І на оновленій землі врага не буде, супостата…", – воно надихає воїнів левиною силою жертовно боронити Україну від поневолення рашистами", — сказав Начальник Одеської ОВА.

Топ 5 маловідомих фактів про Шевченка

  1. Шевченко був не тільки поетом і художником, але й технічним винахідником. У 1845 році він створив прототип паровоза зі складним механізмом, що мав піднімати вагу до 4 тонн.
  2. Шевченко володів не лише українською мовою, але й багатьма іншими мовами світу. Він вивчав російську, польську, французьку та інші мови, що допомагало йому спілкуватися з представниками різних країн та культур.
  3. Шевченко був любителем фізичних вправ та спорту. Він займався гімнастикою, боксом та іншими видами спорту, що допомагало йому підтримувати фізичну форму і зберігати здоров'я.
  4. Відомо, що Шевченко був дуже педантичним і любив порядок. У своїй оселі в Каневі він створив майстерню, де тримав все у своєму місці і дбайливо слідкував за чистотою.
  5. Шевченко був не тільки поетом, але й актором. У молодості він грав у театральних постановках, зокрема у п'єсі "Наталка Полтавка".

Він створив для України не лише літературну спадщину, він створив образ України, пропагував її красу, любов до неї. І через роки настанови Кобзаря обізвалися у серці кожного українця. Як за рік війни ми увіковічнили вислови Шевченка та змінили його образ — в підбірці мемів від Новини.LIVE.

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