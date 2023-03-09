В Одесі вшанували пам’ять Тараса Шевченка

"І на оновленій землі врага не буде, супостата…"

Сьогодні, 9 березня,209-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка — видатного українського поета, митця та мислителя. Його творчість є однією з найвизначніших в історії української культури, його поезії перекладені більш ніж ста мовами світу. В Одесі вшанували пам’ять кобзаря.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Представники влади під звуки оркестру поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченка, що стоїть в однойменному парку.

"Сьогодні, в період війни з російськими окупантами, сила слова українського генія Тараса Григоровича Шевченка, Кобзаря, звучить по-особливому, стократністю вибуху небаченої зброї. Зброї, яка на службі нації була і є непереможною. Шевченкове слово надихає, мобілізує на життя, боротьбу та перемогу, не даючи забутися, зневіритися, упасти, піти в забуття нашому народу. У цей складний історичний час для нашої країни слово Кобзаря з новою силою зазвучало в окопах бійців: "І на оновленій землі врага не буде, супостата…", – воно надихає воїнів левиною силою жертовно боронити Україну від поневолення рашистами", — сказав Начальник Одеської ОВА.

Топ 5 маловідомих фактів про Шевченка

Шевченко був не тільки поетом і художником, але й технічним винахідником. У 1845 році він створив прототип паровоза зі складним механізмом, що мав піднімати вагу до 4 тонн. Шевченко володів не лише українською мовою, але й багатьма іншими мовами світу. Він вивчав російську, польську, французьку та інші мови, що допомагало йому спілкуватися з представниками різних країн та культур. Шевченко був любителем фізичних вправ та спорту. Він займався гімнастикою, боксом та іншими видами спорту, що допомагало йому підтримувати фізичну форму і зберігати здоров'я. Відомо, що Шевченко був дуже педантичним і любив порядок. У своїй оселі в Каневі він створив майстерню, де тримав все у своєму місці і дбайливо слідкував за чистотою. Шевченко був не тільки поетом, але й актором. У молодості він грав у театральних постановках, зокрема у п'єсі "Наталка Полтавка".

Він створив для України не лише літературну спадщину, він створив образ України, пропагував її красу, любов до неї. І через роки настанови Кобзаря обізвалися у серці кожного українця. Як за рік війни ми увіковічнили вислови Шевченка та змінили його образ — в підбірці мемів від Новини.LIVE.