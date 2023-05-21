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В Одессе почтили память тренера, погибшего во время обстрела

21 мая 2023 19:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Одессе почтили память тренера, погибшего во время обстрела
Футбольный турнир в честь памяти тренера. Фото: Одесский городской совет
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Одессе завершился первый турнир памяти в честь футболиста и тренера Александра Шишкова. Александр погиб в прошлом году от российских ракетных обстрелов в Сергеевке.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Первый турнир в честь памяти футболиста и тренера Александра Шишкова состоялся в Одессе. Коллеги и воспитанники решили почтить его соревнованиями среди одесских детских клубов.

"Александр был настоящим профессионалом своего дела. Он любил детей и футбол, развивал спорт. К сожалению, его сегодня нет с нами. Но память о нем живет в каждом воспитаннике, которого Шишков влюбил в величественный спорт — футбол", — говорится в сообщении.

На церемонии закрытия турнира городской голова вместе со звездами одесского футбола наградил юных футболистов почетными наградами, медалями и кубками.

Отметим, что игрок сборной Украины по пляжному футболу Александр Шишков погиб во время обстрела ракетами населенного пункта в Одесской области. Он приехал вечером, чтобы тренировать местных детей, но не проснулся во время сирены.

Напомним, в результате ракетного удара по многоэтажке в Сергеевке, погибли 22 человека, среди них 11-летний ребенок. Правоохранители Одесчины собирают доказательства для привлечения агрессора к ответственности за ракетный обстрел Сергеевки. Спасатели на месте трагедии обнаружили более полутысячи обломков от ракет.

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