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В Одесі вшанували пам’ять тренера, який загинув під час обстрілу

21 травня 2023 19:30
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Беженар Тетяна
журналіст
В Одесі вшанували пам’ять тренера, що загинув під час обстрілу
Футбольний турнір на честь пам’яті тренера. Фото: Одеська міська рада
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В Одесі завершився перший турнір пам’яті  на честь футболіста та тренера — Олександра Шишкова. Олександр загинув минулого року від російського ракетного обстрілу у Сергіївці.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Перший турнір на честь пам’яті футболіста та тренера — Олександра Шишкова відбувся  в Одесі. Колеги та вихованці вирішили вшанувати його змаганнями серед одеських дитячих клубів. 

"Олександр був справжнім професіоналом своєї справи. Він любив дітей та футбол, розвивав спорт. На превеликий жаль, його сьогодні немає з нами. Але памʼять про нього живе у кожному вихованці, якого Шишков закохав у величний спорт — футбол", — йдеться у повідомленні. 

На церемонії закриття турніру міський голова, разом із зірками одеського футболу, нагородив юних футболістів почесними нагородами, медалями та кубками.

Зазначимо, ексгравець збірної України з пляжного футболу Олександр Шишков загинув під час обстрілу ракетами населеного пункту в Одеській області. Він приїхав ввечері, щоб тренувати місцевих дітей, але не прокинувся під час сирени.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Сергіївці, загинуло 22 людини, серед них 11-річна дитина. Правоохоронці Одещини збирають докази для притягнення агресора до відповідальності за ракетний обстріл Сергіївки. Рятувальники на місці трагедії знайшли понад пів тисячі уламків від ракет.

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