В Одессе почтили память погибших героев Вооруженных сил Украины

Церемония возложения цветов. Фото: Одесский городской совет

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных сил. Это профессиональный праздник всех военнослужащих, вставших на защиту государства. В Одессе городские и областные власти почтили память героев, отдавших жизнь за свою страну.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По случаю Дня ВСУ состоялось торжественное возложение цветов к Мемориалу защитникам Украины в сквере Героев Небесной Сотни.

Торжественное звучание гимна Украины. Фото: Одесский городской совет

"Мужество и отвага наших воинов уже вошли в мировую историю как символ героического сопротивления и борьбы. Мы гордимся нашими защитниками и верим в то, что вскоре российское зло будет окончательно побеждено. Слава Украине!" — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Также память о павших воинах почтил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он отметил, что сейчас наша страна платит высокую цену за свободу и независимость, поэтому необходимо уважать военных, защищающих границы государства.

"Наши воины ВСУ отдают за Украину и народ самое ценное — собственную жизнь. И эта битва с абсолютным злом продолжается. Вечная честь, благодарность, слава и память нашим лучшим дочерям и сыновьям", — сказал Кипер.

Напомним, по случаю праздника Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил всех бойцов и поблагодарил за оборону нашей страны.

Также мы писали, что по случаю Дня Вооруженных сил Украины, который ежегодно празднуют 6 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех военных и поблагодарил за оборону. Он отметил, что это день сильных и смелых людей, рискующих своей жизнью ради Украины.