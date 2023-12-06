Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі вшанували пам’ять загиблих героїв Збройних сил України arrow

В Одесі вшанували пам’ять загиблих героїв Збройних сил України

6 грудня 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі вшанували пам’ять загиблих героїв Збройних сил України
Церемонія покладання квітів. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних сил. Це професійне свято всіх військовослужбовців та військовослужбовиць, які стали на захист держави. В Одесі міська та обласна влада вшанувала памʼять героїв, які віддали життя за свою країну.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

Читайте також:

З нагоди Дня ЗСУ відбулося урочисте покладання квітів до Меморіалу захисникам України у сквері Героїв Небесної Сотні.

Урочисте звучання гімну України. Фото: Одеська міська рада

"Мужність та відвага наших воїнів уже увійшли у світову історію як символ героїчного опору та нескореності. Ми пишаємося нашими захисниками та віримо в те, що невдовзі російське зло буде остаточно переможене. Слава Україні!" — сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Також памʼять про полеглих воїнів вшанував голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Він зазначив, що зараз наша країна платить високу ціну за свободу та незалежність, тому необхідно шанувати військових, які боронять рубежі держави. 

"Наші воїни ЗСУ віддають за Україну та народ найцінніше — власне життя. І ця битва з абсолютним злом триває. Вічна честь, вдячність, слава та памʼять нашим найкращим донькам і синам", — сказав Кіпер. 

Нагадаємо, з нагоди свята Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав усіх бійців та подякував за оборону нашої країни. 

Також ми писали, що з нагоди Дня Збройних сил України, який кожного року святкують 6 грудня, Президент України Володимир Зеленський привітав усіх військових та подякував за оборону. Він наголосив, що це день сильних та сміливих людей, які ризикують своїм життя задля України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі