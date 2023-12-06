В Одесі вшанували пам’ять загиблих героїв Збройних сил України

Церемонія покладання квітів. Фото: Одеська міська рада

Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних сил. Це професійне свято всіх військовослужбовців та військовослужбовиць, які стали на захист держави. В Одесі міська та обласна влада вшанувала памʼять героїв, які віддали життя за свою країну.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Урочисте звучання гімну України. Фото: Одеська міська рада

"Мужність та відвага наших воїнів уже увійшли у світову історію як символ героїчного опору та нескореності. Ми пишаємося нашими захисниками та віримо в те, що невдовзі російське зло буде остаточно переможене. Слава Україні!" — сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Також памʼять про полеглих воїнів вшанував голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Він зазначив, що зараз наша країна платить високу ціну за свободу та незалежність, тому необхідно шанувати військових, які боронять рубежі держави.

"Наші воїни ЗСУ віддають за Україну та народ найцінніше — власне життя. І ця битва з абсолютним злом триває. Вічна честь, вдячність, слава та памʼять нашим найкращим донькам і синам", — сказав Кіпер.

Нагадаємо, з нагоди свята Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав усіх бійців та подякував за оборону нашої країни.

Також ми писали, що з нагоди Дня Збройних сил України, який кожного року святкують 6 грудня, Президент України Володимир Зеленський привітав усіх військових та подякував за оборону. Він наголосив, що це день сильних та сміливих людей, які ризикують своїм життя задля України.