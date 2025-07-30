Одесситы памятным шествием почтили память убитых россиянами пленных ВСУ в Еленовке

Акция в Одессе в память жертв РФ в Еленовке. Фото: Новини.LIVE

Одесситы собрались в центре города в память жертв среди пленных бойцов ВСУ, которых в Еленовке на оккупированной Донетчине убили российские оккупанты. Жители города прошли шествием через центр города к Европейской площади, где установлены флаги с именами павших Героев.

Корреспонденты Новини.LIVE в Одессе представили фоторепортаж с этого мероприятия.

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Более сотни одесситов держали не только украинские флаги, но и эмблемы "Азова" и лозунги, осуждающие российских оккупантов.

Участники шествия с осуждением преступлений оккупантов РФ. Фото: Новини.LIVE

Участники акции напомнили, что в ночь на 29 июля в бараке №200 для пленных бойцов ВСУ в Донецкой области прогремели два взрыва, здание охватил огонь.

Одесситки с плакатами, напоминающими о преступлениях РФ. Фото: Новини.LIVE

Украинские воины пытались помочь друг другу и выйти из горящего помещения. Российский террор унес жизни более 50 украинских военных, еще более 130 получили ранения.

Участники акции с плакатами и портретами погибших в Еленовке. Фото: Новини.LIVE

Ранее сообщалось, что в Киеве активисты перекрыли дорожное движение на Майдане Независимости. Они почтили память убитых в Еленовке в ночь на 29 июля 2022 года.

Также в Вашингтоне под Белым домом прошла акция украинцев в память жертв российского удара по Еленовке.