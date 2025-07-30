Одесити пам'ятною ходою вшанували пам'ять вбитих росіянами полонених ЗСУ в Оленівці

Акція в Одесі в пам'ять жертв РФ в Оленівці. Фото: Новини.LIVE

Одесити зібрались у центрі міста в пам'ять жертв серед полонених бійців ЗСУ, яких в Оленівці на окупованій Донеччині убили російські окупанти. Мешканці міста пройшли ходою через центр міста до Європейської площі, де встановлені прапори з іменами полеглих Героїв.

Кореспонденти Новини.LIVE в Одесі представили фоторепортаж з цього заходу.

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Понад сотня одеситів тримали не тільки українські прапори, але й емблеми "Азову" та лозунги, що засуджують російських окупантів.

Учасники ходи із засудженням злочинів окупантів РФ. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції нагадали, що в ніч на 29 липня у бараку №200 для полонених бійців ЗСУ на Донеччині пролунали два вибухи, будівлю охопив вогонь.

Одеситки з плакатами, які нагадують про злочини РФ. Фото: Новини.LIVE

Українські воїни намагалися допомогти один одному і вийти з палаючого приміщення. Російський терор забрав життя понад 50 українських військових, ще понад 130 отримали поранення.

Учасники акції з плакатами та портретами загиблих в Оленівці. Фото: Новини.LIVE

Раніше повідомлялось, що у Києві активісти перекрили дорожній рух на Майдані Незалежності. Вони вшанували памʼять вбитих в Оленівці у ніч проти 29 липня 2022 року.

Також у Вашингтоні під Білим домом пройшла акція українців в пам'ять жертв російського удару по Оленівці.